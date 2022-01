Freddo al Centro-Sud ma da domani temperature in rialzo

Ancora una volta il Nord rimarrà a 'secco' e sarà letteralmente saltato dal blitz artico che tra poco investirà le regioni centro-meridionali. IlMeteo.it avvisa che nelle prossime ore aria fredda si addosserà alle Alpi per poi aggirarle ed entrare impetuosa dalla porta del Rodano (Francia sudorientale) sotto forma di Maestrale con raffiche fin oltre i 120 km/h. Il tempo tenderà a peggiorare dal Centro al Sud verso sera e notte con precipitazioni, dapprima deboli, poi anche forti in nottata sulle regioni meridionali.

Martedì 1 febbraio sarà una giornata molto ventosa su tutta l'Italia. Il maltempo interesserà le regioni del medio e basso Adriatico e il Sud con rovesci a carattere sparso e nevicate fin sotto i 700 metri sugli Appennini e in Sicilia.

Sul resto d'Italia saranno il sole e la totale assenza di nebbia e smog i protagonisti assoluti. Da mercoledì poi tornerà l'alta pressione pronta a riportare una totale stabilità dell'atmosfera con sole prevalente su tutte le regioni (salvo neve sui confini alpini e zone adiacenti).

Da martedì le temperature cominceranno a salire, superando anche i 12-13 C di giorno su tante città. Al Nord, a causa dei venti caldi di caduta dalle Alpi (il favonio) le temperature potranno sfiorare addirittura i 18-20 C in Lombardia, come a Milano e sulle vallate alpine e prealpine.