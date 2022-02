Coronavirus in Italia 51.959 contagi e 191 morti: bollettino 13 febbraio

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 51.959 contro i 62.231 di sabato e soprattutto i 77.029 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 462.881 (sabato 587.645) con un tasso di positività in crescita all'11,2% (+0,6%).

I decessi sono 191 (sabato 269), le vittime totali dall'inizio della pandemia sono quindi 151.015. Per il sesto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 33 unità (ieri -42) con 66 ingressi del giorno, e sono 1.190 totali mentre i ricoveri ordinari sono 250 in meno (sabato -514), 16.060 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali arrivano a 12.105.675. I dimessi guariti delle ultime 24 ore sono 109.095 (sabato 117.463) per un totale che sale a 10.315.987. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in netto calo, altri 56.941 in meno (ieri -55.511) per un totale di 1.638.673. Di questi 1.621.423 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi è nuovamente il Lazio con 5.946 contagi, seguito da Campania (+5.615), Lombardia (+5.247), Sicilia (+5.062), Veneto (+4.491) e Piemonte (+4.401).

I DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 5.615 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 46.240 tamponi (30.895 antigenici e 15.345 molecolari). I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.232. In terapia intensiva, invece, 75 persone.

PUGLIA - Sono 3.898 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19.

Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 28.467 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 964; Bat: 302; Brindisi: 383; Foggia: 571; Lecce: 1.132; Taranto: 514; Residenti fuori regione: 18; Provincia in definizione: 14. Sono 97.078 le persone attualmente positive, 742 le ricoverate in area non critica, 59 in terapia intensiva. Dati complessivi: 679.236 casi totali, 8.296.179 tamponi eseguiti, 574.734 persone guarite e 7.424 decessi.

LAZIO - Sono 5.946 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. Segnalati a Roma 2.635 casi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 13.851 tamponi molecolari e 40.850 tamponi antigenici per un totale di 54.701 tamponi.

I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.910 i ricoverati (-31), 182 le terapie intensive (+3) e +9.140 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%, dice in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

LIGURIA - Sono 1.214 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.002 tamponi. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 598 (-26). In terapia intensiva, invece, 26 persone (-3).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.089 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. Nel dettaglio, su 4.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 379 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 9,39%. Sono inoltre 7.569 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 710 casi (9,38%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 33, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 399, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 50-59 anni (16.25%), seguita dalla 40-49 anni (16.16%), seguita dalla e 30-39 (12.67%).Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 97 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 94 anni di S. Giorgio di Nogaro (deceduta in ospedale), un uomo di 81 anni di Sedegliano (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 71 anni di Trieste (deceduto in ospedale).

I decessi complessivamente sono pari a 4.641, con la seguente suddivisione territoriale: 1.124 a Trieste, 2.225 a Udine, 889 a Pordenone e 403 a Gorizia. I totalmente guariti sono 256.205, i clinicamente guariti 328, mentre le persone in isolamento risultano essere sono 34.800.

TOSCANA - Sono 3.337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 30 morti.

I nuovi casi, 1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 815.045, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 73.883, -7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.190 (55 in meno rispetto a ieri), di cui 81 in terapia intensiva (9 in meno). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 13 uomini e 17 donne con un'età media di 85,8 anni.

SARDEGNA - Sono 1.579 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.694 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (come ieri . I pazienti ricoverati in area medica sono 409 (come ieri). 33.950 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 983).

Si registrano 7 decessi: 2 uomini di 57 e 63 anni, residenti nella provincia di Sassari; 3 donne di 78, 88 e 90 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 uomo di 81 e una donna di 77 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

PIEMONTE - Sono 2.145 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi (di cui 1.719 dopo test antigenico) sono pari al 7,4% di 29.160 tamponi eseguiti, di cui 22.534 antigenici. Dei 2.145 nuovi contagiati, gli asintomatici sono 1.860 (86,7%).I ricoverati in terapia intensiva sono 83 (-7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.640 (-13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 69.498.

Sono 7, tra i quali 2 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.834 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 864.537 (+3.524 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA - Sono 4.401 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 13 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 29 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 25.834 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.2017 molecolari e 15.617 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 17%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 38,1 anni.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 121 (-5 rispetto a ieri, pari a -4%), l’età media è di 63,5 anni. Sul totale, 59 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,6 anni), il 48,8%; 62sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,4 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.068 (-19 rispetto a ieri, -0,9%), età media 74,5 anni.

VENETO - Sono 4.491 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia sale a 1.267.330, quello dei decessi a 13.560. Gli attuali positivi sono 108.166. In calo i ricoveri in area medica, che sono 1.426 (-32) e anche quelli in terapia intensiva, 131 (-4).