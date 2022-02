Italia sfiorata dalle tempeste del Nord Europa, ecco come sarà il weekend

iLMeteo.it: l’alta pressione ci proteggerà ancora nelle prossime ore. "Nevica in Inghilterra, c’è allerta rossa per venti di tempesta in Germania e su gran parte del nord Europa. La pressione scende fino a 960 hPa tra Danimarca e Polonia, come nell’occhio di un uragano atlantico di categoria 3. Ma cosa succede sul nord Europa e perché ci interessa dal punto di vista meteo in Italia?".