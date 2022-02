Coronavirus in Italia 42.081 nuovi casi e 141 morti, positività su all'11,3%: bollettino 20 febbraio

12.469.975 casi, 152.989 morti, 10.968.639 guariti, 1.348.347 malati. Dati Protezione Civile del 20 febbraio 2022. Continua il calo della curva epidemica. Scendono i ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso di positività che sale di un punto, dal 10,3 all'11,3%.

I decessi sono 141 (ieri 252): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 152.989.

Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno (ieri -34) con 52 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 934. I ricoveri ordinari sono 103 in meno (ieri -561), 13.284 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali arrivano a 12.469.975. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 63.492 (ieri 84.767) per un totale che sale a 10.968.639. Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 21.431 in meno (ieri -34.344), e scendono a 1.348.347. Di questi 1.334.129 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi oggi è il Lazio con 4.917 contagi, seguita da Campania (+4.743), Sicilia (+4.468), Lombardia (+4.303) e Veneto (+3.805).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 4.303 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 29 decessi.

I ricoveri nelle terapie intensive sono 152, in calo rispetto ai 156 di ieri. Calano anche i ricoverati ordinari, da 1.547 a 1.481 di oggi.

LAZIO - Sono 4.917 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi. A Roma 2.120 casi di positività.

“Oggi nel Lazio su 10.193 tamponi molecolari e 35.388 tamponi antigenici per un totale di 45.581 tamponi, si registrano 4.917 nuovi casi positivi (-666), sono 11 i decessi (-7), 1.641 i ricoverati (-18), 147 le terapie intensive (-1) e +7.800 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.120" riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

LIGURIA - Sono 983 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 8.007 tamponi effettuati, di cui 2.397 molecolari e 5.610 antigenici rapidi. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 491 (-2), mentre le persone in terapia intensiva sono 26 (+1).

CAMPANIA - Sono 4.743 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi.

I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 38.357 test. Ancora in calo i ricoveri: negli ospedali della Regione sono ricoverati 55 pazienti Covid in terapia intensiva e 971 pazienti Covid in reparti di degenza.

VALLE D'AOSTA - Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Valle d'Aosta, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 181 test effettuati. Resta fermo a 517 il bilancio delle vittime nella Regione da inizio pandemia, mentre si contano 88 guariti.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 640 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 decessi.

Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,44%. Sono inoltre 5.425 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 476 casi (8,77%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 19, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 330. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente sono pari a 4.717, con la seguente suddivisione territoriale: 1.148 a Trieste, 2.258 a Udine, 898 a Pordenone e 413 a Gorizia. I totalmente guariti sono 273.149, i clinicamente guariti 439, mentre le persone in isolamento scendono a 24.652. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 303.306 persone.

SARDEGNA - Sono 976 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 febbraio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 6 decessi.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9444 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (-2). I pazienti ricoverati in area medica sono 369 (-2). Sono 35.776 i casi di isolamento domiciliare (+3). Si registrano 6 decessi: 1 donna di 92 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; 2 donne di 86 e una di 93 anni e 2 uomini di 85 e 89 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.

PUGLIA - Sono 3.541 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 27.723 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 986; Provincia di Bat: 197; Provincia di Brindisi: 306; Provincia di Foggia: 575; Provincia di Lecce: 994; Provincia di Taranto: 456; Residenti fuori regione: 20; Provincia in definizione: 9.

Le persone attualmente positive sono 86.582. I pazienti covid in ospedale ricoverati in area non critica sono 729. In terapia intensiva, invece, 55 persone.

PIEMONTE - Sono 1.519 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi (di cui 1180 a test antigenico) sono pari al 7,5% di 20.322 tamponi eseguiti, di cui 17.065 antigenici.

I pazienti covid ricoverati in terapia intensiva sono 50 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1267 (+45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 53.071. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.372.450 ( +20.322 rispetto a ieri).

Sono 4, tra i quali 1 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.948 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 899.112 (+ 1988 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.942 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 15 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 18.344 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.730 molecolari e 10.614 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 95 (+1 rispetto a ieri, pari al +1,1%), l’età media è di 63,8 anni. Sul totale, 50 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 63,5 anni), il 52,7%; 45 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono oltre 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato.

TOSCANA - Sono 2.665 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 13 decessi.

I nuovi casi di positività (1.002 confermati con tampone molecolare e 1.663 da test rapido antigenico) portano il totale a 836.999 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 780.105 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.263 tamponi molecolari e 16.363 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.526 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 48,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.101, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.011 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 4 uomini e 9 donne con un'età media di 81,3 anni.

VENETO - Sono 3.805 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 febbraio 2022, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 10 morti, che portano a 13.714 il totale delle vittime negli ultimi due anni. Gli attualmente positivi nella regione sono 73.475 (-1.952), mentre negli ospedali i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 1.190 (-5) , stabili, 103, quelli in terapia intensiva.

MARCHE - Sono 1.634 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, domenica 20 febbraio, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Processati 5.896 tamponi, di cui 4.368 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è pari al 37,4%, mentre scende ancora quello di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti, che si attesta a 919,20 (ieri 953, 77).