Coronavirus in Italia 24.408 nuovi casi Covid e tasso di positività giù a 10,5%: bollettino 21 febbraio

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 24.408, contro i 42.081precedenti ma soprattutto i 28.630 di lunedì scorso: un calo su base settimanale del 15%, rallentato rispetto al -30% della scorsa settimana.

I tamponi processati sono 231.766 (ieri 372.776) con il tasso di positività che scende dall'11,3% al 10,5%.

I decessi sono 201 (ieri 141): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 153.190. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Calano ancora le terapie intensive 6 in meno (ieri -19) con 55 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 928, mentre tornano ad aumentare i ricoveri ordinari (ma il post-weekend è da sempre caratterizzato dalle poche dimissioni): 91 in più (ieri -103), 13.375 in tutto.

I casi totali arrivano a 12.494.459. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 50.659 (ieri 63.492) per un totale che sale a 11.019.298.

Per questo gli attualmente positivi sono ancora in calo, 26.376 in meno (ieri -21.431), e scendono a 1.321.971. Di questi 1.307.668 pazienti sono in isolamento domiciliare

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 3.121 contagi, seguita da Sicilia (+2.466), Campania (+2.320), Emilia Romagna (+2.111) e Piemonte (+2.047).

I DATI DELLE REGIONI

VENETO - Sono 1.800 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti che porta il totale delle vittime a 13.726 nella Regione. Al momento ci sono 72.238 positivi nella Regione. I ricoverati in area medica sono 192, due in più rispetto a ieri, e 104 terapie intensive occupate, una in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Venezia a 375, Verona a 358, Padova a 331 e Treviso a 273.

SARDEGNA - Sono 1.043 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3493 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 370, uno in più di ieri. In isolamento a casa 35.528 persone.

LAZIO - Sono 3.121 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.745 tamponi molecolari e 25.114 antigenici con un tasso di positività del 9,2%. I ricoverati sono 1.683 i ricoverati, 42 in più da ieri e 148 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. Da ieri sono guarite 9.452 persone. I casi a Roma città sono a quota 1.746. "I guariti rappresentano il triplo dei casi positivi e Roma torna sotto quota 2mila" dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 803 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 2: sono 488 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 3: sono 455 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 171 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 364 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 321 i nuovi casi e 4 i decessi. Nelle province si registrano 519 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 128 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 184 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 78 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Viterbo: sono 129 i nuovi casi e 4 i decessi.

CAMPANIA - Sono 2.320 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 maggio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 19.880 tamponi. Dei nuovi decessi, 14 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 in precedenza ma sono stati registrati ieri. In Campania sono 55 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 984 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

LOMBARDIA - Sono 1.804 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti, portando così a 38.352 il totale di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 23.790, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 7,5%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 143, 9 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva salgono a 1.340, 11 in più da ieri. Sono 579 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 279 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 136 nuovi casi, a Brescia 300, a Como 113, a Cremona 56, a Lecco 31, a Lodi 29, a Mantova 57, nella provincia di Monza e Brianza 153, a Pavia 112, a Sondrio 34 e a Varese 111.

PIEMONTE - Sono 2.047 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. Tasso di positività al 6,3% di 32.562 tamponi eseguiti, di cui 29.317 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 49, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.223, 44 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 51.141.

SICILIA - Sono 2.466 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 18 morti. L'isola è al secondo posto per contagi. Nelle ultime 24 ore i pazienti guariti sono stati 3.390. Sono 1.162 i ricoverati in regime ordinario, 94 in terapia intensiva e 245.410 in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Palermo a 741, seguita da Catania a 479 e Messina a 355.

BASILICATA - Sono 378 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.960 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Lavello e Pisticci. Sono state registrate 331 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 107 di cui 1 in terapia intensiva: 60 nell'ospedale di Potenza; 47 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.700.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.717 somministrazioni. Finora 466.777 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4% della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 434.765 hanno ricevuto la seconda (78,6%) e 332.398 sono le terze dosi (60,1%), per un totale di 1.233.940 somministrazioni effettuate.

TOSCANA - Sono 1.316 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 19 morti. I nuovi casi, 632 confermati con tampone molecolare e 684 da test rapido antigenico, che sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, portano il totale a 838.315 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 782.994 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.157 tamponi molecolari e 6.473 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,3% è risultato positivo. Sono invece 2.780 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.509, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.038 (27 in più rispetto a ieri), di cui 58 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 6 uomini e 13 donne con un'età media di 79,5 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 1.316 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (33% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

PUGLIA - Sono 1.730 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 19.508 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 438; Bat: 150; Brindisi: 123; Foggia: 318; Lecce: 554; Taranto: 126; Residenti fuori regione: 16; Provincia in definizione: 5. Sono 86.590 le persone attualmente positive, 733 quelle ricoverate in area non critica e 56 in terapia intensiva. Dati complessivi: 710.276 casi totali, 8.540.260 tamponi eseguiti, 616.119 persone guarite e 7.567 decessi.

CALABRIA - Sono 1.217 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio. Si registrano inoltre altri 6 morti. 5.716 i tamponi effettuati, +1.545 guariti, 2.046 il totale dei decessi nella Regione. Il bollettino, inoltre, registra -334 attualmente positivi, +11 ricoveri (per un totale di 346) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 28).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 640 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio. Si registrano inoltre altri 13 morti. Su 3.016 tamponi molecolari sono stati rilevati 164 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,43%. Sono inoltre 5.425 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 476 casi (8,77%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 19, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 330.

VALLE D'AOSTA - Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Sono 31.132 i casi registrati nella regione da inizio pandemia. I positivi attuali sono 1514 di cui 1485 isolamento domiciliare, 25 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. I guariti totali solo 29.100, in crescita di 51 unità rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono pari a 127.418 mentre i tamponi complessivi effettuati sono 461.986. Con il decesso segnalato oggi salgono 518 le persone decedute risultate positive al virus da inizio epidemia a oggi in Valle d’Aosta.

ABRUZZO - Sono 647 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 febbraio in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 3 mesi e 95 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 254.836. Dei positivi odierni, 339 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. I nuovi decessi, di età compresa tra 75 e 88 anni, sono stati registrati in provincia di Chieti (2), in provincia di Teramo (1), mentre 2 sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl: il totale da inizio pandemia sale a 2927. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 160141 dimessi/guariti (+1877 rispetto a ieri).

MARCHE - Sono 560 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.266 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 930 persone. Da oggi le Marche tornano in zona gialla con l'Abruzzo, il Piemonte e la Valle d'Aosta.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.111 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 21 febbraio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 15.754. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.550 tamponi, di cui 7.485 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 16,8%. Da ieri sono guarite 6.416 persone.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 100, 5 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.757, 39 in più rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna con 441, seguita da Modena a 264; poi Reggio Emilia a 255, Rimini a 240, Ravenna a 219, Parma a 212 e Ferrara a 205.