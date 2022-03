Torna il freddo nel weekend, cosa ci aspetta

Un ciclone sfiorerà l'Italia. Temperature di nuovo in calo sull'Italia da venerdì 11 marzo a causa dell’espansione dell’anticiclone polacco che spingerà aria fredda verso il Centro-nord.

Andrea Garbinato, responsabile redazione iLMeteo.it, conferma infatti una fase tranquilla sul nostro Paese, ma farà freddo. E sempre da venerdì, con la perturbazione marocchina in agitazione, potremmo avere anche un blando peggioramento sul basso Piemonte e sulle Alpi occidentali con qualche fiocco bianco, non sufficiente però a sconfiggere la pesante siccità in atto;

Sabato la pioggia, come detto, potrebbe essere a tratti forte in Sardegna e Sicilia con un po' più di nubi anche sul versante occidentale della Penisola; l’ultimo giorno del weekend vedrà invece prevalenza di sole ad eccezione di residui acquazzoni tra le Isole maggiori.

NEL DETTAGLIO:

Oggi giovedì 10 marzo - Al nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro: soleggiato. Al sud: residui piovaschi sul Salento, nubi sugli Appennini.

Venerdì 11 marzo - Al nord: molto nuvoloso con isolate precipitazioni sul Piemonte occidentale. Al centro: parzialmente nuvoloso, nubi più compatte sui rilievi. Al sud: tante nuvole sugli Appennini.

Sabato 12 marzo - Al nord: nubi diffuse al Nordovest, neve a bassa quota sul Piemonte occidentale, sereno altrove. Al centro: velature sul versante tirrenico, coperto con piogge forti in Sardegna, sole altrove. Al sud: piogge in Sicilia dal pomeriggio, poco nuvoloso altrove.

Tendenza - Domenica con piogge sparse su Sardegna e Sicilia, soleggiata altrove; inizio di settimana più mite con alta pressione, venti da sud e cieli spesso velati.