Coronavirus in Italia 28.900 contagi e 129 morti: bollettino 14 marzo

13.402.905 casi, 156.997 morti, 12.242.669 guariti, 1.003.239 malati. Dati Protezione Civile del 14 marzo 2022. Covid: la curva epidemica resta in salita, +30% di casi in 7 giorni. I nuovi casi sono 28.900, contro i 48.886 di ieri (ma oggi, come ogni lunedì, i pochi casi sono condizionati dai pochi tamponi del weekend).

Si conferma in salita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 28.900, contro i 48.886 di ieri (ma oggi, come ogni lunedì, i pochi casi sono condizionati dai pochi tamponi del weekend), e soprattutto i 22.083 di lunedì scorso: un aumento su base settimanale di oltre il 30%.

I tamponi processati sono 204.877 (ieri 330.028), con un tasso di positività che cala dal 14,8 al 14,1%. I decessi sono 129 (ieri 86): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 156.997. Ancora in salita i ricoveri, per il secondo giorno di fila: le terapie intensive sono 2 in più (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 518, mentre i ricoveri ordinari aumentano di ben 228 unità (ieri +6), 8.468 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali arrivano a 13.402.905. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 25.834 (ieri 36.111) per un totale che sale a 12.242.669. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 3.735 in più (ieri +13.882), e salgono a 1.003.239, tornando sopra il milione dopo 4 giorni. Di questi 994.253 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 3.739 contagi, seguita da Puglia (+3.346), Campania (+2.806), Sicilia (+2.516) e Lombardia (+2.336).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 2.336 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 marzo in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione, sono stati 21.697, per un indice di positività del 10,7%. I decessi da inizio pandemia sono 38.952. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 786 (+24), mentre sono invariati i pazienti in terapia intensiva, a quota 73.

In provincia di Milano i nuovi casi sono 874, di cui 488 a Milano città, a Bergamo 104, Brescia 301, a Como 172, Cremona 52, a Lecco 49, a Lodi 28, a Mantova 69, a Monza e Brianza 202, a Pavia 113, a Sondrio 16 e a Varese 218.

CAMPANIA - Sono 2.806 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti, di cui però solo uno avvenuto nelle precedenti 48 ore. Da ieri sono stati processati 14. 930 tamponi, di cui 11.550 antigenici. I ricoverati sono 572, mentre le terapie intensive occupate sono 34.

LAZIO - Sono 3.739 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.996 tamponi molecolari e 26.785 tamponi antigenici con un tasso di positività dell'11,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.973. I ricoverati sono 1.036, uno in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 77, 4 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 6.287 persone.

Nel dettaglio i contagi e i decessi registrati nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 661 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 664 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 239 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 339 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 401 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 787 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 208 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 329 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 162 i nuovi casi e 2 i decessi.

VENETO - Sono 1.750 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti in base alla differenza tra il totale odierno e il numero complessivo di decessi segnalato ieri nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. In ospedale, i pazienti covid ricoverati in area medica sono 769 (-3), in terapia intensiva 61 persone.

SARDEGNA - Sono 1.020 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti nell'isola. I nuovi casi sono stati confermati da 164 tamponi molecolari e 856 antigenici, in totale sono stati processati 3.383 test.

Resta invariato a 18 il numero di ricoverati in terapia intensiva, mentre ci sono 13 posti letto occupati in più nell'area medica che porta a un totale di 323 persone. Aumentano di 265 unità anche i casi di isolamento domiciliare, ora sono 24.451.

ABRUZZO - Sono 687 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, una 79enne della provincia di Chieti, che porta il totale delle vittime a 3.027 in Abruzzo. Da ieri sono guarite 740 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 817 tamponi molecolari e 3.776 test antigenici con un tasso di positività del 14.95 per cento.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 30.680. I ricoverati in area medica sono 283, 11 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 13 come ieri. In isolamento a casa 30.384 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 203, Pescara a 199, Teramo a 148 e L'Aquila a 111.

TOSCANA - Sono 1.769 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. Registrati altri 16 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.769 su 10.539 test di cui 4.400 tamponi molecolari e 6.139 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,79% (51,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.740.690 di cui 2.322.481 dosi booster.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 859.964 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.205, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 681 (14 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 16 nuovi decessi: 8 uomini e 8 donne con un'età media di 81 anni.

VALLE D'AOSTA - Sono 5 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. I positivi attuali sono 946, di cui 926 in isolamento domiciliare, 19 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 30.085, in aumento di 5 unità rispetto a ieri.

Il totale dei casi testati e pari a 129.278, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 476.789. I decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza a oggi sono stati 522.

PIEMONTE - Sono 1.892 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 marzo in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi di persone risultate positive sono pari al 7,7% di 24.543 tamponi eseguiti, di cui 22.062 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 1.007.496, di cui 84.271 Alessandria, 46.208 Asti, 38.907 Biella, 133.537 Cuneo, 76.113 Novara, 535.601 Torino, 35.881 Vercelli, 36.388 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.983 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.607 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 27, invariati rispetto a ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 621 (+24 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 42.835. I tamponi diagnostici finora processati sono 16.024.539 (+24.543 rispetto a ieri).

CALABRIA - Sono 1.547 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti per un totale di 2.188 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.969 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 1.376.

Il bollettino, inoltre, registra 12 ricoveri in più da ieri per un totale di 325 e, infine, una terapia intensiva in meno per un totale di 14 occupate.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.202 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 marzo 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti. Da ieri sono guarite 2.163 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.734 tamponi, tra molecolari e antigenici.

I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 1.078, 29 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 55, 2 in meno da ieri. In isolamento a casa 28.962 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Modena a 341, seguita da Bologna a 312; poi Reggio Emilia a 251, Ravenna a 210 e Ferrara a 203.

BASILICATA - Sono 388 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 marzo 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 1.664 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Francavilla in Sinni e Avigliano. Sono state registrate 247 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 89 (-2) di cui 2 in terapia intensiva: 56 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 18mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 655 somministrazioni. Finora 467.554 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 439.920 hanno ricevuto la seconda (79,5 per cento) e 344.891 sono le terze dosi (62,3 per cento), per un totale di 1.252.404 somministrazioni effettuate.

SICILIA - Sono 2.516 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 marzo in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Sono invece 1.412 i pazienti guariti. Nell'isola in totale ci sono 230.102 positivi - 1.910 in più rispetto a ieri - e di questi 860 sono ricoverati, 65 sono in terapia intensiva e 229.177 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più contagi è Palermo, 973 casi, seguita da Catania (555) e Trapani (489).