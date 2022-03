Coronavirus in Italia 76.260 casi Covid e 153 morti. Tasso di positività al 14,8%: bollettino 23 marzo

14.070.450 casi, 158.254 morti, 12.685.306 guariti, 1.226.890 malati. Dati Protezione Civile del 23 marzo 2022. Le terapie intensive tornano ad aumentare, 11 in più (ieri -8) con 55 ingressi del giorno, e salgono a 466, mentre i ricoveri ordinari calano di 30 unità (ieri +241), 8.939 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in leggera salita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati mercoledi 23 marzo sono 76.260, contro i 96.365 di ieri ma soprattutto i 72.568 di mercoledì scorso: un aumento su base settimanale del 5%, in netta frenata rispetto alla scorsa settimana quando la crescita giornaliera superava il 40%. Se il trend sarà confermato nei prossimi giorni, e' probabile che non manchi molto all'inizio della discesa.

I tamponi processati sono 513.744 (ieri 641.896), con un tasso di positività che scende dal 15% al 14,8%. I decessi sono 153 (ieri 197). Le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 158.254.

I casi totali superano quota 14 milioni e arrivano a 14.070.450. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 51.922 (ieri 71.380) per un totale che sale a 12.685.306. Ancora in aumento gli attualmente positivi, 26.283 in piu' (ieri +25.327), e salgono a 1.226.890. Di questi 1.217.485 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.206 contagi, seguita da Lazio (+8.340), Campania (+8.093), Puglia (+7.270) e Sicilia (+6.481).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 9.206 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano inoltre altri 15 morti. I nuovi casi a Milano sono 1.533. 75.693 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,1%. 39.107 il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta leggermente il numero dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 47 pazienti, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 940, con un incremento di 6 persone rispetto a 24 ore fa.

LAZIO - Sono 8.340 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano inoltre altri 10 morti. I nuovi casi a Roma sono 4.085. "Oggi nel Lazio su 11.200 tamponi molecolari e 43.192 tamponi antigenici per un totale di 54.392 tamponi, si registrano 8.340 nuovi casi positivi (-2.832), sono 10 i decessi (-4), 1.097 i ricoverati (+16), 73 le terapie intensive (+1) e +8.153 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%", comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

CAMPANIA - Sono 8.093 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano inoltre altri 9 morti: 4 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 47.535 i test effettuati. In Campania sono 34 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri) e 620 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (5 in più rispetto al dato diffuso ieri).

VENETO - Sono 6.287 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.436.225, mentre gli attualmente positivi sono 69.600. Il totale dei decessi da inizio pandemia ha superato i 14mila (14.074). Negli ospedali veneti sono ricoverate 468 persone in area medica e 27 in terapia intensiva, per quanto riguarda le strutture ospedaliere. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 98. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.627 dosi di vaccino.

EMILIA ROMAGNA - Sono 4.295 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano inoltre altri 8 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.248.646 casi di positività. 23.540 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 13.021 molecolari e 10.519 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,2%.Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.260.202 dosi; sul totale sono 3.769.442 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,8%. Le terze dosi fatte sono 2.723.228.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.278 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano inoltre altri 13 morti. su 5.407 tamponi molecolari sono stati rilevati 482 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,91%. Sono inoltre 7.696 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 796 casi (10,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 129. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PIEMONTE - Sono 2.820 i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano inoltre altri 3 morti. I nuovi casi sono pari al 9,7% di 28.957 tamponi eseguiti, di cui 24.918 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 1.031.898, di cui 87.863 Alessandria, 47.483 Asti, 39.654 Biella, 135.588 Cuneo, 77.867 Novara, 547.804 Torino, 36.726 Vercelli, 37.630 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 5.135 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 16.148 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

TOSCANA - Sono 5.280 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. Registrati 21 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.280 su 32.625 test di cui 8.441 tamponi molecolari e 24.184 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,18% (61,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.783.880 di cui 2.339.551 dosi booster.

SARDEGNA - Sono 2.225 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 23 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. Tra i nuovi casi, 1.794 sono stati diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.245 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (- 1). I pazienti ricoverati in area medica sono 322 (- 8).29306 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 188), come comunica la Regione Sardegna. Si registrano 7 morti: due donne di 87 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 76 e 82 anni e un uomo di 97, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 67 anni, residente nella provincia di Sassari e un'altra persona residente nella provincia di Nuoro.

PUGLIA - Sono 7.270 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 23 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 37.238 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 2.255; Provincia di Bat: 513; Provincia di Brindisi: 617; Provincia di Foggia: 914; Provincia di Lecce: 2.018; Provincia di Taranto: 871; Residenti fuori regione: 65; Provincia in definizione: 17. Le persone attualmente positive in Puglia sono 110.360. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 603. In terapia intensiva, invece, 35 malati. In totale, i decessi dall'inizio dell'emergenza sono 7.882.

VALLE D'AOSTA - Sono 69 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 23 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza ad oggi nella regione a 32.132. I positivi attuali sono 1.060 di cui 1.045 in isolamento domiciliare e 15 ricoverati in ospedale. I guariti sono saliti a 30.548, in aumento di 138 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è pari a 130.149 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 483.319. Con il decesso segnalato oggi salgono a 524 le persone decedute in Valle d’Aosta con diagnosi Covid da inizio epidemia.

ABRUZZO - Sono 2.248 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 marzo in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 98 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 297480. Dei positivi odierni, 1521 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (si tratta di una 82enne della provincia di Chieti, di un 59enne residente fuori regione, mentre 3 casi sono risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3054. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

BASILICATA - Sono 1.099 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 marzo 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 4.284 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Ferrandina e Roccanova. Sono state registrate 477 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 98 (-8) di cui 3 (-1) in terapia intensiva: 56 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 42 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 22.600.

CALABRIA - Sono 3.322 i nuovi contagi da coronavirus oggi 23 marzo 2022 in Calabria, secondo dati e numeri del bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 12 decessi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 16.554 tamponi effettuati. Sono +1.945 i guariti. In totale 2.246 decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +1.365 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 386) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 13).