Il maltempo si intensifica, oggi allerta gialla in dieci regioni

L'avviso prevede dal primo mattino di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata allerta gialla su Umbria, Lazio, Campania e Molise, su gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria, sul settore orientale dell'Emilia-Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia. AGI

Ancora piogge, temporali e vento forte al centrosud: lo comunica la Protezione civile, parlando di allerta 'gialla' in 10 regioni. Una vasta area depressionaria, di origine atlantica, ha fatto ingresso nel Mediterraneo occidentale, portando un consistente aumento della nuvolosità, con prime piogge sulle regioni di Ponente.

