Coronavirus in Italia 75.020 casi Covid e 166 decessi. Tasso di positività al 16,8%: bollettino 21 Aprile

15.934.437 casi, 162.264 morti, 14.549.360 guariti, 1.222.813 malati. Dati Protezione Civile del 21 Aprile 2022. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in più in meno (ieri -9), con 40 ingressi del giorno, e salgono a 415 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 24 in più (ieri -7), 10.231 in tutto.

Sono 75.020 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 99.848 di ieri e, soprattutto, i 64.951 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 446.180 (ieri 610.600) con un tasso di positività che sale dal 16,4% al 16,8%. I decessi sono 166 (ieri 205): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 162.264.

In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 2 in più in meno (ieri -9), con 40 ingressi del giorno, e salgono a 415 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 24 in più (ieri -7), 10.231 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.934.437. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 59.916 (ieri 101.614) per un totale che sale a 14.549.360. Gli attualmente positivi tornano a salire, 15.913 in più (ieri -1.379), 1.222.813 in tutto. Di questi, 1.212.167 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 9.678 contagi, seguita da Campania (+8.714), Lazio (+8.202), Veneto (+7.423) ed Emilia Romagna (+5.930).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - "Oggi nel Lazio, su 8.855 tamponi molecolari e 37.841 tamponi antigenici per un totale di 46.696 tamponi, si registrano 8.202 nuovi casi positivi (-2.479), sono 17 i decessi (+3), 1.175 i ricoverati (+24), 69 i pazienti in terapia intensiva e 3.924 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.272". A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota. Questa la situazione nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 1.693 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 1.495 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 1.084 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 4: sono 476 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 676 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 6: sono 770 i nuovi casi e 4 i decessi. Nelle province si registrano 2.008 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore. Asl di Latina: sono 828 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl di Rieti: sono 287 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Viterbo: sono 337 i nuovi casi e 1 decesso.

CAMPANIA - Sono 8.714 i nuovi contagi da coronavirus emersi in Campania oggi 21 aprile, dall'analisi di 42.103 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione, registrati anche 7 nuovi decessi (6 nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri). In Campania sono 40 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 731 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LOMBARDIA - Sono 9.678 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 aprile 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 30 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia nella Regione a 39.712. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 69.409 tamponi, tra molecolari e antigenici, di cui è risultato positivo il 13,9%. Aumenta il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 39, 1 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.196, 27 in più da ieri.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 3.102, di cui 1.290 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia con 1.067 contagi, Varese con 938, Monza e Brianza con 876, Bergamo con 734 e Como con 671. A Pavia i nuovi casi sono 537, 438 a Mantova, 428 a Lecco, 289 a Cremona, 154 a Sondrio e 144 a Lodi.

PUGLIA - Sono 5.860 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 29.069 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 2.133; Provincia di Bat: 295; Provincia di Brindisi: 628; Provincia di Foggia: 711; Provincia di Lecce: 1.094; Provincia di Taranto: 907; Residenti fuori regione: 71; Provincia in definizione: 21. Le persone attualmente positive sono 102.444. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 589. I malati in terapia intensiva sono 37.

ABRUZZO - Sono 2.337 (di età compresa tra 2 mesi e 99 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. Il bilancio dei pazienti deceduti con i 2 nuovi casi (si tratta di un 88enne della provincia dell’Aquila e di una 89enne della provincia di Teramo) sale a 3.176.

Segnalati altri 2.257 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 49.804 (+73 rispetto a ieri). Sono 326 i pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 49.467 (+74 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.256 tamponi molecolari e 10.541 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 16,93%.

TOSCANA - Sono 4.713 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 19 morti. I nuovi casi Covid, 1.055 confermati con tampone molecolare e 3.658 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.066.731 dall'inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.006.801 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.725 tamponi molecolari e 23.148 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,9% è risultato positivo. Sono invece 6.385 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.170, +1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 744 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 12 uomini e 7 donne con un'età media di 80,8 anni.

BASILICATA - Sono 964 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 21 aprile. Si registrano inoltre altri 2 morti. 3.384 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute, due uomini di 96 e 87 anni, risiedevano a Forenza e Potenza. Sono state registrate 539 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 96 (-6) di cui 3 in terapia intensiva: 68 (di cui 3 in TI) nell'ospedale di Potenza; 28 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 27.743.

Per la vaccinazione, ieri effettuate 292 somministrazioni. Finora 468.057 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 441.596 hanno ricevuto la seconda (79,8 per cento), 354.584 sono le terze dosi (64,1 per cento) e 766 le quarte dosi (0,1 per cento), per un totale di 1.265.003 somministrazioni effettuate.

VALLE D'AOSTA - Sono 117 i nuovi contagi da covid in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 21 aprile. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio emergenza nella regione è di 34.315. I positivi attuali sono 1.405 di cui 1.384 in isolamento domiciliare i 21 ricoverati in ospedale. I guariti sono saliti a 32.379, in aumento di 168 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 132.639, il totale dei tamponi effettuati è di 502.915. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 529.

EMILIA ROMAGNA - Sono 5.930 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 aprile 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.349 tamponi, di cui 12.543 molecolari e 11.806 antigenici rapidi. Tasso di positività al 24,3%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 33, una in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.419, 23 in più rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.031 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia a 989, Modena a 898 e Parma a 803; poi Ravenna a 511 e Ferrara a 488; quindi Rimini a 393, Forlì a 261 e Piacenza a 218. In isolamento a casa 57.069 persone.

VENETO - Sono 7.423 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 aprile in Veneto (ieri erano 9.754), secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.617.277, mentre gli attualmente positivi sono 74.045. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.369.

Negli ospedali veneti sono ricoverate 631 persone in area medica (ieri erano 638) e 17 in terapia intensiva (ieri erano 15). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 132 (ieri erano 128). Nella giornata di ieri sono state effettuate 1.660 vaccinazioni anti-Covid.

SARDEGNA - Sono 2.695 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 21 aprile. Si registrano inoltre altri 4 morti. 2.312 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.697 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (-1).

I pazienti ricoverati in area medica sono 325 (-2). 29.530 sono i casi di isolamento domiciliare (-331). Si registrano 4 decessi: 1 uomo di 93 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Sassari, e due donne di 84 e 94 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna.

SICILIA - Sono 5.079 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 aprile 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 32 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 9.953 persone. Nell'isola, in totale, sono 123.627 i positivi - 3.922 in meno rispetto a ieri - e di questi 883 sono ricoverati in regime ordinario, 48 in terapia intensiva con tre nuovi ingressi e 122.696 in isolamento domiciliare.

CALABRIA - Sono 2.308 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 aprile 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti che porta il totale delle vittime a 2.449 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.239 tamponi, tra molecolari e antigenici. In calo di una unità i ricoveri per un totale di 292 e le terapie intensive, sempre di una, per un totale di 17 occupate.