L'estate all'improvviso: da martedì temperature oltre i 30 gradi

Weekend della Festa della Mamma incerto con frequenti rovesci, ma da martedì sono in arrivo temperature tra i 30°-33° al Nord con le prime condizioni afose del 2022. Oggi - fa sapere il team del sito www.ilmeteo.it - al Nord avremo ancora dei rovesci su Alpi ed Appennino e localmente anche in pianura Padana a macchia di leopardo, in un contesto grigio e nuvoloso.

Al Centro piogge attese su Sardegna, Abruzzo, Molise e sull'Appennino, dal pomeriggio qualche rovescio anche verso il Lazio, altrove qualche spiraglio soleggiato. Al Sud la situazione sarà invece perturbata per la presenza del Vortice Algerino con maltempo quasi ovunque e omotermia diffusa.

Per domenica è previsto tempo variabile: al Nord ancora instabile con locali rovesci anche in Pianura Padana per una 'ritornante da Est', una perturbazione in ingresso dalla Slovenia ed in moto retrogrado Est-Ovest. In sintesi avremo scrosci di pioggia alternati a lunghe fasi asciutte, con acquazzoni più probabili in Piemonte ed a ridosso dei rilievi.

Al Centro la giornata potrebbe regalare alcuni momenti soleggiati, ma attenzione su Lazio e Sardegna dove sono attesi ancora acquazzoni sparsi. Al Sud invece il Vortice Algerino si accanirà ancora con il basso versante tirrenico: piogge persistenti soprattutto in Sicilia. Nel dettaglio:

Oggi. Al Nord: tempo instabile con nubi e rovesci specie in montagna. Al Centro: instabile con acquazzoni sparsi, meno probabili in Toscana. Al Sud: instabile con rovesci diffusi.

Domenica 8. Al Nord: tempo instabile con rovesci e momenti asciutti. Al Centro: instabile con qualche acquazzone ma schiarite a tratti ampie. Al Sud: ancora piogge più intense in Sicilia, qualche schiarita in Puglia.

Lunedì 9. Al Nord: soleggiato, qualche addensamento pomeridiano con rovesci specie in montagna. Al Centro: soleggiato salvo rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi, piogge in Sardegna. Al Sud: residuo maltempo in Sicilia, variabile altrove; graduale miglioramento.

L'Estate all'improvviso, da martedì ingresso di un robusto Anticiclone con 30-33 C all'ombra al Nord poi in graduale estensione anche al Centro-Sud.