Coronavirus in Italia 30.804 contagi e 72 morti, la positività sale al 15,1%: bollettino 8 maggio

Sono 30.804 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 40.552 di ieri. I tamponi processati sono 203.452 (ieri 305.563) con il tasso di positività che sale a 15,1% (+1,9%). I decessi sono 72 (ieri 113). Le vittime totale da inizio pandemia sono 164.489. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 356 mentre i ricoveri ordinari sono 8.655, 160 in meno rispetto a ieri.

I casi totali da inizio pandemia sono 16.798.998. I guariti delle ultime 24 ore sono 42.603 (ieri 55.691), per un totale di 15.471.992. Gli attualmente positivi sono 1.119.914. Di questi 1.110.903 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi registrati oggi è la Campania con 3.967, seguita dal Lazio con 3.278, poi il Veneto con 3.141 e l'Emilia Romagna con 3.077.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.278 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.764. "Oggi nel Lazio su un totale di 24.461 tamponi, si registrano 3.278 nuovi casi positivi (-300), sono 4 i decessi (-3), 982 i ricoverati (-76), 56 le terapie intensive (-2) e +3.215 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%", ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

LOMBARDIA - Sono 1.985 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 20.478 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono morte 22 persone, per un totale di 40.131 decessi nella regione da inizio pandemia. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 1.099 persone, 32 meno di ieri; mentre sale a 35 il numero di ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 34). Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 554, nel Bresciano 279, in provincia di Bergamo 194, a Monza e Brianza 178, in provincia di Varese 142 e in quella di Como 133. Incremento di contagi a due cifre negli altri territori della Lombardia: Pavia +97, Sondrio +83, Mantova +79, Cremona +78, Lecco +75 e Lodi +30.

VENETO - Sono 3.141 i contagi registrati oggi, 8 maggio 2022, in Veneto, secondo i dati del bollettino Covid diffuso dalla Regione. Tre le vittime, che portano il totale a 14.515 dall’inizio della pandemia ad oggi. Scendono i ricoveri in area medica, che oggi sono 798 (-21), e sale di un paziente quelli in terapia intensiva: 42 i posti letto occupati. Rimane ancora sotto la soglia dei 60 mila gli attuali positivi: 58.149, -1.667 rispetto alle 24 ore precedenti.

PIEMONTE - Sono 1.745 i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri tre morti. I tamponi effettuati sono 16.058 di cui 14.504 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 10,9% I ricoveri ordinari sono 659 (-6 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 19, invariati rispetto a ieri.

SARDEGNA - Sono 916 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 3 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.934 tamponi. I tre decessi riguardano una donna di 54 anni, residente nella provincia di Sassari; un uomo di 68, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 272 (+6). Sono 26.035 i casi di isolamento domiciliare (+107).

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.077 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 5 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.438.202 casi di positività, 13.464 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.401 molecolari e 7.063 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,8%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 45,1 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 34 (dato invariato rispetto a ieri), l’età media è di 67,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.217 (+14 rispetto a ieri, +1,16%), età media 76 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 46.536 (-3.298). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 45.285 (-3.312), il 97,3% del totale dei casi attivi. Mentre le persone complessivamente guarite sono 6.370 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.374.949. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.717.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.426.411 dosi; sul totale sono 3.789.277 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,3%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.879.309.

TOSCANA - Sono 1.901 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, domenica 8 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. Si registrano inoltre altri 2 morti. "I nuovi casi positivi sono 1.901 su 13.652 test di cui 2.881 tamponi molecolari e 10.771 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,92% (62,1% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini somministrati in Toscana sono 8.912.891.

CALABRIA - Sono 1.013 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 5.792 i tamponi effettuati, +1.663 guariti, il totale dei decessi nella regione sale a 2.537. Il bollettino, inoltre, registra -654 attualmente positivi, -14 ricoveri (per un totale di 226) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 443 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Si registra inoltre un altro morto. Su 1.504 tamponi molecolari sono stati rilevati 100 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,65%; sono inoltre 2.276 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 343 casi (15,07%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 159. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VALLE D'AOSTA - Sono 38 i nuovi contagi da covid in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Non si registrano invece nuovi decessi. 62 i guariti, gli attuali positivi sono 1.364 di cui 27 ricoverati in ospedale. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva, da inizio epidemia nella regione sono morte 533 persone. Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 308.