Coronavirus in Italia 36.042 casi e 91 morti, positività giù al 13,7%: bollettino 14 maggio

Sono 36.042 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 38.507 di ieri e soprattutto i 40.522 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo.

I tamponi processati sono 263.746 (ieri 265.647) con il tasso di positività che scende dal 14,5% al 13,7%.

I decessi sono 91 (ieri 115). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.182.

I pazienti in terapia intensiva sono uno in meno (ieri +7), con 40 ingressi giornalieri, e sono 340 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 257 in meno (ieri -251), 7.650 in tutto.

I casi totali dall'inizio della pandemia superano quota 17 milioni, arrivando a 17.030.147.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 43.318 (ieri 49.734) per un totale che sale a 15.864.177. Gli attualmente positivi sono 7.075 in meno (ieri -10.820) per un totale di 1.000.788. Di questi, 992.798 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 4.982 contagi, seguita da Campania (+4.430), Veneto (+3.464), Lazio (+3.394) ed Emilia Romagna (+3.179).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 4.982 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 21 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 39.106 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,7%. Il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia sale a 40.263. In terapia intensiva ci sono 39 pazienti, 3 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 930, 23 meno di 24 ore fa.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.559. Seguono le province di Brescia, con 631 contagi, a Bergamo con 483, Monza e Brianza con 472, Varese con 413, Como con 305, Pavia con 294, Mantova con 197, Lecco con 173, Cremona con 136, Sondrio con 101 e Lodi con 90.

LAZIO - Sono 3.394 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 5 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.362 tamponi molecolari e 19.016 antigenici per un totale di 24.378 con un tasso di positività al 13,9%. Da ieri i guariti sono stati 3.898. I ricoverati sono 809, 11 in meno da ieri, 48 le terapie intensive occupate, 3 in meno da ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.800".

Questa la situazione nel dettaglio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 673 i nuovi casi. Asl Roma 2: sono 573 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 554 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 159 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 254 i nuovi casi. Asl Roma 6: sono 291 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 890 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl di Frosinone: sono 322 i nuovi casi. Asl di Latina: sono 339 i nuovi casi. Asl di Rieti: sono 118 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl di Viterbo: sono 111 i nuovi casi.

PIEMONTE - Sono 2.051 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I tamponi effettuati sono 23738 di cui 21839 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 8,6%. I ricoveri ordinari sono 559 (- 16 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 20, in aumento di 4 unità rispetto a ieri.

VALLE D'AOSTA - Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Sono 80 i guariti nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 1.292 di cui 26 ricoverati in ospedale. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid restano, pertanto, a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 40, i tamponi effettuati 295.

SARDEGNA - Sono 1.134 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, fra molecolari e antigenici, 6.073 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, uno in meno da ieri, mentre quelli in area medica sono 241, 15 in meno da ieri. In isolamento domiciliare 24.113 persone.

CALABRIA - Sono 1.084 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti per un totale di 2.553 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.299 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 2.227 persone. In calo di 5 unità i ricoveri per un totale di 200 e, infine, una terapia intensiva occupata in più per un totale di 11.

TOSCANA - Sono 2.091 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.285 tamponi, di cui 2.418 molecolari e 11.867 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14, 64%. I ricoverati sono 432, 58 in meno rispetto a ieri, di cui 18 in terapia intensiva, uno in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.346 persone. In isolamento a casa 40.154 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Firenze a 510, 128 a Prato, 134 a Pistoia e 135 a Massa-Carrara.

BASILICATA - Sono 372 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto che viveva in Francavilla in Sinni. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.723 tamponi, tra molecolari e antigenici. Nella stessa giornata sono state registrate 325 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 84, 5 in meno da ieri, di cui 2 in terapia intensiva.

PUGLIA - Sono 2.296 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 16.732 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 799; Bat: 147; Brindisi: 223; Foggia: 260; Lecce: 494; Taranto: 345; Residenti fuori regione: 20; Provincia in definizione: 8. Sono 89.769 le persone attualmente positive, 470 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.107.179 casi totali, 10.810.785 tamponi eseguiti, 1.009.017 persone guarite e 8.393 decessi.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.179 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti. Da ieri sono guarite 3.709 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.324 tamponi, di cui 8.193 molecolari e 8.131 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 29, 2 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.152, 20 in meno rispetto a ieri.

SICILIA - Sono 2.370 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 14 maggio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti, di cui solo 2 di ieri e gli altri dei giorni scorsi, per un totale di 10.763 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.877 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri i guariti sono stati 4.102. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 650, mentre si trovano in terapia intensiva 36 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 549 a Palermo, 597 a Catania, 312 a Messina, 213 a Ragusa, 199 a Trapani, 294 a Siracusa, 157 a Caltanissetta, 290 ad Agrigento e 56 a Enna.