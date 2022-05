Il caldo africano durerà fino a lunedì

Il caldo rovente portato dall'anticiclone africano Hannibal permarrà ancora su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale almeno fino a lunedì 23. Le temperature attese fino a 35 C saranno accompagnate anche da un alto tasso di umidità da oggi pomeriggio fino a lunedì, probabilmente in seguito arriveranno dei rovesci a mitigare il gran caldo sul Nord Italia. Al contrario non è escluso che al Centro e al Sud il 'Cammello africano', l'Anticiclone Hannibal, porti un ulteriore aumento delle temperature.

Come si legge sul sito Ilmeteo.it, potrebbero essere superati i valori massimi registrati nella storia nel mese di maggio, soprattutto su alcune zone del Nord-Ovest e in Sardegna. Il cielo sara' sereno quasi ovunque salvo qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi, i venti deboli e la canicola opprimente

Le previsioni nel dettaglio