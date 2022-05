L'allarme di Franco: "Impatto drammatico per Italia da stop forniture di gas russo"

Written by Redazione Politica

Rate this item

Arrivare a un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia “chiederà molto dialogo e tanti sforzi e stiamo lavorando duro per restare uniti e prendere decisioni che blocchino la macchina da guerra russa e che mettano pressioni sul Cremlino per mettere fine al conflitto”, ha aggiunto Michel. AGI

L'ipotesi è sul tavolo europeo in vista del varo del sesto pacchetto di sanzioni antirusse.

In assenza di shock "ci aspettiamo di continuare a crescere nel 2022, anche se a un ritmo più basso rispetto allo scorso anno".

Per l'Italia "nel breve termine l'interruzione delle forniture di gas russo avrebbe un impatto drammatico". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco in un panel al Wef di Davos.

More in this category: