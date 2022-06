Coronavirus in Italia 21.554 nuovi casi e 52 morti : bollettino 10 giugno

Sono 21.554 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 23.042 di ieri ma soprattutto i 9.429 di venerdì scorso.

I tamponi processati sono 170.097 (ieri 179.127) con il tasso di positività che scende dal 12,9% al 12,7%. I decessi sono 52 (ieri 84). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.305. Le terapie intensive sono una in meno (ieri -2) con 24 ingressi giornalieri, e sono in tutto 196. Nei reparti ordinari si contano invece 72 pazienti in meno (ieri -62), per un totale di 4.162.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.611.607. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 23.745 (ieri 27.228) per un totale che sale a 16.820.881.

Gli attualmente positivi sono 1.796 in meno (ieri -3.778) per un totale che scende a 623.421. Di questi, 619.063 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.132 contagi, seguita da Lazio (+2.795), Sicilia (+2.084), Campania (+2.070), Veneto (+1.973) ed Emilia Romagna (+1.845).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 2.795 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. I casi a Roma città sono a quota 1.694. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.911 tamponi molecolari e 16.949 antigenici con un tasso di positività al 13,3%. I ricoverati sono 470, 8 in meno di ieri, 31 le terapie intensive, stabili, e 3.015 i guariti nelle ultime 24 ore.

Sono 117.290 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 470 ricoverati, 31 in terapia intensiva e 116.789 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.473.754 i morti 11.377, su un totale di 1.602.421 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Nel dettaglio i contati e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 590 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 623 i nuovi casi e un decesso; Asl Roma 3: sono 481 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 4: sono 106 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 222 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 190 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 583 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 175 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 270 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 43 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 95 i nuovi casi.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.845 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 giugno 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti per un totale di 17.004 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.478 tamponi, di cui 6.239 molecolari e 5.239 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 16,1%. Da ieri sono guarite 1.294 persone. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 27, una in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 660, 9 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 406 nuovi casi, seguita da Modena a 238, Parma a 213 e Ravenna a 207. In isolamento a casa 16.952 persone.

TOSCANA - Sono 1.103 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 10 giugno. Si registrano inoltre altri 7 morti. 241 i casi confermati con tampone molecolare e 862 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.161.335 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.127.067 (97% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.253 tamponi molecolari e 7.413 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.815 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.143, +1,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 215 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno).

L'età media dei 1.103 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 23.928 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (313 in più rispetto a ieri, più 1,3%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 215 (8 in meno rispetto a ieri, meno 3,6%), 16 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 5,9%). Le persone complessivamente guarite sono 1.127.067 (791 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 460 i nuovi contagi registrati (su 3.161 tamponi effettuati), +1.048 guariti e 2 morti (per un totale di 2.631 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -590 attualmente positivi, -1 ricoveri (per un totale di 153) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).