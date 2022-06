Coronavirus in Italia 10.371 contagi e 41 morti: bollettino 13 giugno

17.664.043 casi, 167.432 morti, 16.879.683 guariti, 616.928 malati. Dati Protezione Civile del 13 giugno 2022. Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute.

Sono 10.371 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 13 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti. 74.636, tra molecolari e antigenici, i tamponi processati in 24 ore, il tasso di positività si attesta al 13,9%. Continuano intanto ad aumentare ricoveri e terapie intensive: i ricoverati con sintomi si attestano a 4.210 (+92) mentre le terapie intensive salgono a 193 (+10 da ieri).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 1.259 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 6 i decessi, portando così a 40.676 il totale di vittime da inizio pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 10.383 con un rapporto test/positivi che si attesta al 12,1%. In aumento i ricoveri in terapia intensiva: 21 (+1) e quelli non in terapia intensiva: 445 (+17). Sono inoltre 492 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 294 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 54 nuovi casi, a Brescia 177, a Como 58, a Cremona 44, a Lecco 23, a Lodi 13, a Mantova 24, a Monza 126, a Pavia 96, a Sondrio 6 e a Varese: 58.

LAZIO - Sono 1.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. I morti registrati sono 4. I tamponi processati sono stati 12.908 (3.024 molecolari e 9.884 antigenici), I ricoveri salgono a 472 (+18), 29 le terapie intensive e 2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.205.

Questi i numeri, nel dettaglio, nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 471 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 374 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 360 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 5: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 171 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina: sono 92 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.506.612 casi di positività, 1.265 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.932 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.623 molecolari e 2.309 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.554.158 dosi; sul totale sono 3.793.040 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.911.454.

Le persone complessivamente guarite sono 1.461 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.471.270. Purtroppo, si registrano 5 decessi: 1 in provincia di Piacenza (una donna di 97 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 89 anni); 2 in provincia di Ravenna (una donna di 84 e un uomo di 91 anni); 1 decesso, registrato dall’Ausl di Parma, riguarda un uomo di 61 anni residente fuori regione. Non si registrano decessi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.012.

TOSCANA - Sono 434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi Covid, 100 confermati con tampone molecolare e 334 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.163.981 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.129.458 (97% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 432 tamponi molecolari e 2.114 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17% è risultato positivo. Sono invece 658 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.395, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 219 (22 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 78,5 anni.

ABRUZZO - Sono 254 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 giugno 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 411.542. Lo rende noto l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 391149 dimessi/guariti (+344 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17042 (-95 rispetto a ieri). Di questi, 129 pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 640 tamponi molecolari (2348212 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 940 test antigenici (3777706).