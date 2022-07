Con Apocalisse4800 inizia settimana più calda del 2022

Picchi di 40°C in pianura. Nuova ondata di caldo eccezionale all’orizzonte. Con l’inizio della settimana Apocalisse4800 diventerà sempre più forte e potente, tanto da far raggiungere temperature record su molte città e con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40°C in pianura.

Con l’anticiclone africano - chiamato così per la quota dello zero termico prevista appunto a 4800m, ovvero sulla cima d’Europa, sul Monte Bianco - si raggiungerà una quasi totale stabilità dell’atmosfera. Per tutti i prossimi sette giorni il sole infatti sarà prevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Da segnalare soltanto occasionali e piuttosto isolati brevi rovesci o rapidi temporali di calore lungo i confini alpini (soprattutto dell’Alto Adige, in Val Pusteria) e più raramente sugli Appennini centrali (specie in Abruzzo).

Ma saranno le temperature, sia massime che minime, a essere le protagoniste di quella che molto probabilmente sarà la settimana più calda di questo folle anno. I valori massimi, a partire da mercoledì 20 e almeno fino al weekend del 23 e 24 luglio, sono previsti in continuo e costante aumento con punte di 39-41°C in città come Milano, Pavia, Bologna, Ferrara, Padova, Firenze, Bologna.

Ma se di giorno si suderà non poco, il clima sarà peggiore di notte quando le temperature almeno fino alle 23 rasenteranno i 30°C su tantissime città del Nord e della Toscana. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it avvisa che queste condizioni meteo potrebbero accompagnarci fin quasi alla fine del mese, in una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale. Il dato più allarmante riguarda le precipitazioni: non sono previste infatti perturbazioni o break temporaleschi significativi praticamente fino alla fine del mese. Una situazione davvero preoccupante vista la siccità perdurante ormai da almeno 6 mesi che tra l’altro ha fatto prosciugare alcuni bellissimi laghi alpini (ad esempio il lago Azzurro in Valchiavenna e il lago di Limides nelle Dolomiti ampezzane).

Oggi, lunedì 18 luglio - Al nord: sole prevalente. Al centro: isolati temporali pomeridiani sui rilievi abruzzesi, laziali e molisani. Al sud: qualche temporale tra potentino e cosentino, sole altrove.

Domani, martedì 19 luglio - Al nord: sole e caldo. Al centro: ampiamente soleggiato. Al sud: cielo praticamente sereno.

Mercoledì 20 luglio - Al nord: tanto sole e caldo intenso. Al centro: sole prevalente e caldo in intensificazione. Al sud: soleggiato.

Tendenza - Continua la fase stabile, soleggiata e con temperature in costante aumento.