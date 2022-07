Coronavirus in Italia 49.571 casi Covid e 121 morti, la positività scende al 17,1%: bollettino 30 luglio

21.002.773 casi, 172.003 morti, 19.544.044 guariti, 1.323.264 malati. Dati Protezione Civile del 30 luglio 2022. In calo le terapie intensive, 18 in meno (venerdì -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 49.571 i nuovi casi Covid, contro i 54.088 di ieri ma soprattutto i 68.170 di sabato scorso. I tamponi effettuati sono 290.013(ieri 281.658) con un tasso di positività che scende dal 19,2% al 17,1%.

I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 244): 172.003 le vittime dall'inizio della pandemia.

In calo le terapie intensive, 18 in meno (ieri -6): in tutto sono 382 con 28 ingressi del giorno. Scende anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 166 in meno (ieri -143), per un totale di 10.602. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.002.773.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 86.714 (ieri 83.238) per un totale che sale a 19.544.044. Gli attualmente positivi scendono di 36.538 unità (ieri -29.065) e sono in tutto 1.323.264, di cui 1.275.742 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi Covid odierni è la Lombardia con 6.146 contagi, seguita da Veneto (+5.868), Campania (+4.535). Emilia Romagna (+4.130) e Puglia (+3.905).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.842 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.633 tamponi molecolari e 21.818 antigenici con un tasso di positività al 15%. I ricoverati sono 1.111 i ricoverati, 4 in meno da ieri, 64 le terapie intensive occupate, 4 in meno da ieri, e 5.993 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.736.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 578 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 556 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 602 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 223 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 259 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 393 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24 ore.

Nelle province si registrano 1.231 nuovi casi: la Asl di Frosinone registra 389 nuovi casi e 0 decessi; la Asl di Latina 556 nuovi casi e 3 decessi; la Asl di Rieti 112 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Viterbo sono 174 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

SARDEGNA - Sono 1.184 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.043 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 175, 4 come ieri. In isolamento domiciliare 33.802 persone.

EMILIA ROMAGNA - Sono 4.130 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 luglio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.846 tamponi, tra molecolari e antigenici.

Le terapie intensive occupate sono 43, 6 in meno rispetto a ieri, mentre gli altri ricoverati sono 1.695, 9 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 9.291 persone.

TOSCANA - Sono 2.629 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 14 decessi.

Nel dettaglio, in Toscana sono 1.336.457 i casi di positività al Coronavirus, 2.629 in più rispetto a ieri (514 confermati con tampone molecolare e 2.115 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Come fa sapere la Regione Toscana, i guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.232.594 (92,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.878 tamponi molecolari e 14.052 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,5% è risultato positivo.

Sono invece 3.530 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 93.447, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 707 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 14 nuovi decessi: 9 uomini e 5 donne con un'età media di 84,6 anni (6 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Livorno).

VENETO - Sono 5.868 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio 2022 in Veneto, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. In totale in Veneto i casi attualmente positivi sono 91642.