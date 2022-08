Coronavirus in Italia 45.621 contagi e 171 morti e tasso di positività a 17,8%:bollettino 3 agosto

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 45.621 i nuovi casi Covid, contro i 64.861 precedenti ma soprattutto i 63.837 di mercoledì scorso.

I tamponi effettuati sono 255.797 (ieri 354.431) con un tasso di positività che dal 18,3% scende al 17,8%.

I decessi sono 171 nelle ultime 24 ore (ieri 190): 172.568 le vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento le terapie intensive, 10 in più (ieri -12): in tutto sono 396 con 47 ingressi del giorno. Scende il numero dei ricoveri ordinari: sono 239 in meno (ieri -282), per un totale di 10.006.

I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.170.600. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 74.049 (ieri 89.955) per un totale che sale a 19.796.589.

Gli attualmente positivi scendono di 28.264 unità (ieri -25.046) e sono in tutto 1.201.443, di cui 1.191.041 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi Covid odierni è la Lombardia con 5.572 contagi, seguita da Veneto (+5.505), Emilia Romagna (+4.191), Lazio (+4.047) e Campania (+4.003).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 4.047 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 22 morti. "Oggi nel Lazio, su 4.047 tamponi molecolari e 16.536 tamponi antigenici per un totale di 20.583 tamponi, si registrano 4.047 nuovi casi positivi (-961); sono 22 i decessi (+4), 1.029 i ricoverati (-47), 61 le terapie intensive (stabili) e +10.823 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,6%. I casi a Roma città sono a quota 1.778", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

LOMBARDIA - Sono 5.572 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 20 decessi. In totale in Lombardia sono 41.633 le vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 35.737, mentre il rapporto test/positivi si attesta al 15,5%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 47 (-3) mentre i ricoverati nei reparti ordinari scendono a 1.348 (-27). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.502, di cui 528 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 650 nuovi casi, a Brescia 792, a Como 253, a Cremona 263, a Lecco 172, a Lodi 149, a Mantova 358, nella provincia di Monza e Brianza 456, a Pavia 342, a Sondrio 77 e a Varese 412.

PIEMONTE - Sono 2.442 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I tamponi effettuati sono 15.335 di cui 14564 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 15,9%. I ricoveri ordinari sono 513 (-26 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, invariati rispetto a ieri.

TOSCANA - Sono 2.260 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi, 451 confermati con tampone molecolare e 1.809 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.344.844 dall'inizio dell'emergenza sanitaria e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.242.902 (92,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.956 tamponi molecolari e 12.004 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,2% è risultato positivo. Sono invece 3.083 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 91.494, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 683 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in più). De nuovi decessi, 4 sono uomini e 5 donne con un'età media di 89 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

EMILIA ROMAGNA - Sono 4.191 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 3 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 17 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 21.891 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 7.952 molecolari e 13.939 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,1%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 54 (+3 rispetto a ieri, +5,9%), l’età media è di 64,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.636 (-33 rispetto a ieri, -2%), età media 75,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (+1 rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 6 a Reggio Emilia (invariato); 7 a Modena (invariato); 13 a Bologna (invariato); 4 a Imola (invariato); 5 a Ferrara (+2); 1 a Ravenna (invariato); 3 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 6 a Rimini (invariato). L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,6 anni.

ABRUZZO - Sono 1.640 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Gli attualmente positivi sono 43.153 (-5626 rispetto a ieri). Di questi, 281 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1760 tamponi molecolari (2.426.119 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6358 test antigenici (4.134.773). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

SARDEGNA - Sono 1.168 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 agosto in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.145 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (invariato rispetto al dato di ieri), 169 (-3) in area medica.