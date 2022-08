Coronavirus in Italia 42.976 nuovi casi di Covid e 161 morti, tasso positività 17,8%:bollettino 4 agosto

In calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 42.976 i nuovi casi di Covid, contro i 45.621 di ieri ma soprattutto i 60.381 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 242.010 (ieri 255.797) con un tasso di positività che si conferma del 17,8%.

I decessi sono 161 nelle ultime 24 ore (ieri 171), per un totale di 172.729 vittime dall'inizio della pandemia.

Le terapie intensive scendono di 34 unità (ieri +10) diventando in tutto 362 con 31 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 272 in meno (ieri -239), per un totale di 9.734.

I casi totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.213.559.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 68.947 (ieri 74.049) per un totale che sale a 19.865.536. Gli attualmente positivi sono 26.149 in meno (ieri -28.264) e diventano in tutto 1.175.294, di cui 1.165.198 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi Covid resta la Lombardia con 5.369, seguita da Veneto (4.960), Campania (3.650), Lazio (3.561) ed Emilia Romagna (3.530).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 3.561 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. A Roma, segnalati 1.580 casi. Nel dettaglio "su 3.536 tamponi molecolari e 17.632 tamponi antigenici per un totale di 21.168 tamponi, si registrano 3.561 nuovi casi positivi (-486), sono 7 i decessi (-15), 1.029 i ricoverati (stabili), 58 le terapie intensive (-3) e +6.034 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.580", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Continua il rallentamento del numero dei casi" di Covid-19 "su base settimanale che segna un -30%. Cala l'incidenza a 556 casi per 100mila abitanti e il valore Rt scende a 0.89".

I contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 633 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 481 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 466 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 216 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 256 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 334 i nuovi casi e 1 decesso.

LOMBARDIA - Sono 5.369 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 31 decessi. I tamponi effettuati sono stati 34.734, per un tasso di positività del 15,4%. I ricoverati negli ospedali sono 1.294 (-54) e quelli in terapia intensiva 36 (-11). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.426 di cui 522 a Milano città. A Bergamo 575, a Brescia 793, a Como 286, a Cremona 253, a Lecco 152, a Lodi 138, a Mantova 341, a Monza e Brianza 427, a Pavia 335, a Sondrio 92 e a Varese 412.

PIEMONTE - Sono 2.434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 agosto 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi.

I tamponi effettuati sono 16.700 di cui 15.978 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 14,6%. I ricoveri ordinari sono 525 (+12 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 13, in crescita di 2 unità rispetto a ieri.

ABRUZZO - Sono 1.679 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 513766. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 88enne e un 79enne) e sale a 3552.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 467.203 dimessi/guariti (+1819 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 43011 (-142 rispetto a ieri). Di questi, 269 pazienti (-12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1629 tamponi molecolari (2427748 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6633 test antigenici (4141406). Del totale dei casi positivi, 104387 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+224 rispetto a ieri), 147310 in provincia di Chieti (+553), 119153 in provincia di Pescara (+406), 124264 in provincia di Teramo (+370), 10939 fuori regione (+44) e 7713 (+82) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 3.530 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 4 agosto 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.940 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.889 molecolari e 9.051 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,1%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 51 (-3 rispetto a ieri, -5,6%), l’età media è di 64,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.578 (-58 rispetto a ieri, -3,5%), età media 75,6 anni.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,6 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 51.576 (-1.795). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 49.947 (-1.734), il 96,8% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 5.315 in più e raggiungono quota 1.703.241.

SARDEGNA - Sono 1.198 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 agosto 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4979 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (invariato rispetto al dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 169 (invariato rispetto al dato di ieri) mentre sono 28.145 i casi di isolamento domiciliare (-1269). Lo rende noto la Regione Sardegna.

Si registrano 5 decessi: una donna di 92 anni e un uomo di 77, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 89 anni e due uomini di 65 e 82, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro, in quella del Sud Sardegna e nella Città Metropolitana di Cagliari.

TOSCANA - Sono 2.115 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 agosto 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 18 decessi.

Nel dettaglio, in Toscana sono 1.346.959 i casi di positività al Coronavirus, 2.115 in più rispetto a ieri (401 confermati con tampone molecolare e 1.714 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.245.791 (92,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.656 tamponi molecolari e 12.121 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,4% è risultato positivo. Sono invece 2.952 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 90.702, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 664 (19 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 18 nuovi decessi: 7 uomini e 11 donne con un'età media di 82,3 anni.

L'età media dei 2.115 nuovi positivi odierni è di 53 anni circa (9% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).