Maltempo diffuso sull'Italia, in arrivo la terza tempesta equinoziale

Tendenza. Graduale miglioramento sabato con ultimi temporali forti al Sud e parte del Centro, domenica in prevalenza soleggiata; possibile discesa di aria fresca dai Balcani verso le regioni adriatiche nella nuova settimana.

Nel frattempo le prossime ore saranno caratterizzate da un’attesa ‘ventosa’: si prevedono venti tesi di ‘Libeccio Freddo’, con raffiche di burrasca tra Sardegna, Sicilia e versante tirrenico. Il Libeccio Freddo è il vento che soffia da Sud-Ovest e presenta connotati più freddi quando è associato all’arrivo di perturbazioni dal Nord Europa. Ecco che questo Libeccio Freddo provocherà mareggiate violente sulle coste esposte: sul Mar Ligure sono previste onde fino a 6 metri! Anche il Tirreno Centrale, verso il Lazio, presenterà un’intensa mareggiata con onde fino a 4 metri, così come avverrà sulle coste delle Bocche di Bonifacio.

La differenza tra la fredda Norvegia e il caldo sub Sahara è responsabile di scambi meridiani di masse d’aria nel tentativo graduale di compensare lo squilibrio termico: ecco che l’Italia, all’inizio dell’Autunno e della Primavera, si trova in mezzo a queste tempeste equinoziali.

Tutto nasce dal diverso riscaldamento solare durante le mezze stagioni, con la conseguente formazione di masse d’aria polari e subtropicali dai connotati estremamente distanti: si pensi che in Norvegia al momento le temperature massime sono intorno ai 7-8°C mentre nel Nord dell’Africa i pomeriggi assolati fanno registrare ancora 35-40°C.

Negli ultimi 10 giorni si sono avute due tempeste equinoziali, la prima tra il 15 e il 17 settembre, associata anche ad un’irruzione polare molto intensa, la seconda tra sabato scorso e lunedì con aria calda subtropicale in arrivo dal Maghreb. In entrambi i casi il maltempo ha ricordato che, nei giorni intorno all’equinozio, avvengono molto spesso scambi di masse d’aria molto differenti tra loro.

Le previsioni meteo fino a venerdì 30 settembre. Ultimi giorni di settembre con temperature autunnali, vento forte e maltempo di nuovo in arrivo.

