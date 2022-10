Ultimi temporali poi tornano il sole e temperature fino a 30 gradi

Written by Redazione Ambiente

Nel dettaglio, sabato al Nord migliora, salvo nubi in Liguria e Valle d'Aosta; al Centro, ultimi piovaschi sulle coste tirreniche; al Sud ancora instabilità con rovesci sparsi. Domenica al Nord bel tempo, salvo nubi in Valle d'Aosta e Liguria di Levante; al Centro bel tempo salvo nubi sull'Alta Toscana; al Sud migliora ovunque. Lunedì prossimo, al Nord, al Centro e al Sud bel tempo e caldo.

Le temperature poi si alzeranno dai ai 34 gradi di Siracusa ai 30 di Bolzano, con una situazione di alta pressione che ci accompagnerà almeno per una settimana su tutta la penisola.

Ultimi temporali sabato al Sud e su parte delle regioni centrali, con rovesci attesi su Sicilia settentrionale, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia . Locali momenti di instabilità non sono esclusi anche su Lazio, Abruzzo e Molise, fino all'Appennino settentrionale con una nuvolosità bassa fastidiosa tra Liguria di Levante ed Alta Toscana.

Ultimi temporali poi arrivano sole e temperature estive sull'Italia. Le giornate con temperature oltre i 25-27 gradi sono chiamate Ottobrata , e nella tradizione romana ideali per compiere scampagnate ai Castelli, cioè sui Colli Albani. iLMeteo.it, conferma un cambiamento drastico dal punto di vista metereologico , da una seconda metà di settembre con frequenti piogge e temperature sotto la media a una settimana soleggiata e quasi estiva.

