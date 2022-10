Da domenica tornano piogge e perturbazioni autunnali

In arrivo una nuova perturbazione. Il sito www.IlMeto.it avverte che il caldo che ha caratterizzato gli ultimi giorni ha le ore contate. Dopo una settimana di temperature fino a 32 gradi (in Sardegna), 29gradi nei fondivalle alpini, 27-28 gradi a Roma, 24-26 gradi a Milano, valori di 4-5 gradi oltre la media con picchi anche di 8 gradi in più, è in arrivo una perturbazione in risalita dall'Algeria.

Nelle prossime ore un ciclone proveniente dal Sahara si avvicinerà alla Sardegna portando le prime piogge già nella giornata di sabato; in seguito è previsto un aumento dell'instabilità verso il settore tirrenico ed il settentrione.

Il weekend sarà caratterizzato da pioggie specie sul versante occidentale, ma a partire da lunedì sono previsti nubifragi al Centro-Sud. Con l'inizio della nuova settimana è previsto un intenso flusso perturbato carico di vapore acqueo da sud-ovest verso nord-est: nello spostamento di questo fronte perturbato, le regioni meridionali e le centrali tirreniche potrebbero essere interessate da fenomeni intensi almeno fino a martedì.

Guardando poi alla tendenza, i modelli confermano l'arrivo della prima vera perturbazione autunnale organizzata: da metà mese una saccatura profondissima, estesa dall'Isola Spitsbergen fino al Marocco, potrebbe invadere anche l'Italia portando maltempo diffuso.

Le previsioni del tempo, in breve