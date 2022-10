È arrivata la pioggia e le temperature sono in calo

L'alta pressione, che per molti giorni ha favorito stabilità atmosferica e temperature sopra le medie stagionali, si è indebolita.

Sul Nord Italia è in atto una fase piovosa che insisterà soprattutto al Nord-Ovest, con accumuli più consistenti a ridosso delle Alpi piemontesi.

Nelle prossime 12-36 ore, secondo i meteorologi di Meteo Expert, un moderato peggioramento del tempo è atteso anche sul Centro Italia, mentre la Sicilia e il Sud del Paese verranno interessati da un flusso di aria instabile, favorevole allo sviluppo di rovesci e locali temporali.

Le temperature subiranno una contenuta diminuzione. Nelle prossime ore sulle regioni settentrionali cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse, a tratti moderate, sul Nordovest, e, al mattino, anche in Trentino Alto Adige rilievi del Nordest. Nel pomeriggio fenomeni meno diffusi sulla Lombardia, piogge isolate in Emilia Romagna.

Al Centro nuvolosità variabile. In giornata brevi piogge isolate possibili sull'Appennino umbro e sulle Marche, possibili rovesci nel Livornese; la sera tendenza al peggioramento sulle zone tirreniche.

Al Sud tempo prevalentemente soleggiato. Nella seconda parte del giorno rovesci e temporali in Sardegna e sulla Sicilia occidentale.

Temperature massime in calo al Nord, più sensibile al Nordovest, in lieve diminuzione anche al Centro, senza grosse variazioni altrove.

Venti generalmente deboli, salvo temporanei rinforzi da est sul mare Adriatico settentrionale, da sud nello stretto di Sicilia.

Mari mossi l'alto Adriatico, il Ligure occidentale, localmente anche il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi i restanti mari.

Domani giornata caratterizzata da cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con qualche schiarita sull'estremo Nordest, in serata anche al Nordovest.

Al mattino possibilità di piogge residue, in Piemonte e in Liguria; temporali anche intensi in Campania, Basilicata e Sicilia; piogge e rovesci anche su Lazio, Toscana, Umbria e in gran parte del resto del Sud.

Nel pomeriggio rovesci e temporali in Sicilia e sulle regioni meridionali, più intensi in Puglia; piogge e rovesci sparsi al Centro, in Romagna e Sardegna. In serata schiarite al Nordovest, sul medio versante tirrenico e nelle Isole; ancora qualche pioggia in Emilia Romagna, ultimi temporali in Puglia.

Il clima complessivamente resta mite in gran parte del Paese. Venti moderati di Scirocco sui mari Adriatico e Ionio e nel Canale di Sicilia, in prevalenza deboli altrove, salvo rinforzi di Tramontana in Liguria.

Localmente mossi il mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale ed il Canale di Sicilia; poco mossi o calmi gli altri bacini. Martedì, nelle prime ore della giornata, piogge residue e isolate precipitazioni lungo le coste del medio Adriatico, in Puglia e Calabria ionica.

A metà giornata non si escludono brevi e isolate piogge o deboli rovesci anche nel settore prealpino orientale.

Nel resto del Paese la giornata trascorrerà con un cielo tra il poco nuvoloso e il parzialmente nuvoloso. Temperature massime in lieve flessione sulle regioni del Centro-Sud.

Il clima complessivamente resta mite, particolarmente nelle Isole dove si potranno toccare i 25-27 gradi.

Venti moderati settentrionali sull'Adriatico centrale, di Scirocco tra lo Ionio orientale e l'Adriatico meridionale, ma in attenuazione; per lo più deboli altrove.

Localmente mossi il Mar Ligure, il Tirreno centrale e quello meridionale settore ovest, il Mare e Canale di Sardegna; poco mossi o calmi gli altri bacini.