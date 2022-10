Temporali fino al week-end poi arriva l'Ottobrata bis

Written by Redazione Ambiente

Venerdì : al nord, soleggiato salvo nebbie notturne, nubi in Valle d'Aosta. Al centro: schiarite salvo isolati rovesci tra Toscana e Lazio. Al sud: miglioramento con ultimi rovesci. Tendenza: deciso miglioramento nel weekend con prevalenza di sole e temperature in graduale e diffuso aumento.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni.

In sintesi, "nelle prossime ore è previsto maltempo in Sardegna, domani al sud e parte del centro; nord all'asciutto, venerdì graduale miglioramento e dal weekend Ottobrata bis". A r ibaltare le condizioni meteo nel prossimo fine settimana sarà "il Ciclone delle Azzorre che causerà maltempo verso Portogallo e Francia ma al contempo favorirà la spinta di correnti meridionali calde dal Nordafrica verso l'Italia".

Il nord "purtroppo sarà ancora una volta ai margini del peggioramento associato ad un flusso umido mediterraneo: anzi, al settentrione - sottolinea l'esperto de "Il Meteo.it" - la siccità continuerà e non escludiamo la remota possibilità che questo mese di ottobre regali pochissime precipitazioni al secco nord".

La giornata di domani, in particolare, sarà caratterizzata da piogge diffuse su molte regioni , con il maltempo principale che dalle isole maggiori raggiungerà anche il resto del sud peninsulare, basso Lazio e Molise.

Ancora piogge e temporali fino al week-end e poi tornerà il sole con temperature in graduale aumento con la cosiddetta Ottobrata bis . E' quanto prevedono gli esperti de "Il Meteo.it". Nei prossimi giorni "avremo maltempo forte - spiega il meteorologo Lorenzo Tedici - con condizioni anche molto instabili: sono attese piogge, nubifragi e vento forte sulla Sardegna nelle prossime ore con coinvolgimento successivo della Sicilia occidentale".

