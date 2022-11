Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Centro Italia nelle Marche

È stata avvertita da Roma a Bolzano. Una prima stima dell'Ingv parla di magnitudo 5.7 con epicentro a largo delle coste marchigiane. Una seconda scossa, più lieve (3.4) è stata avvertita poco dopo. Il sisma, di magnitudo 5.7, è stato registrato dall'Ingv al largo della costa marchigiana pesarese ed è stato avvertito in molte regioni del centro-nord, anche a Roma.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in molte regioni italiane poco dopo le 7 del mattino. Dalle prime informazioni apprese dall'Ingv si tratterebbe di una scossa avvenuta al largo della costa delle Marche settentrionali, nel Pesarese.

La magnitudo del sisma sarebbe di 5.7. La popolazione ha sentito la terra tremare a Pesaro, Urbino ma anche a Roma, Firenze, Bologna fino al Nord Italia con molte testimonianze sui social. Una seconda scossa è stata rilevata poco dopo con magnitudo più lieve, pari a 3.4.

Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle Marche in particolare.

Da Ancona a Fano e Urbino: sono molte le città in cui le case hanno tremato durante le scosse durante diversi secondi.

La scossa avvertita nell'Italia centrale ha avuto una magnitudo di 5.7 ed è stata registrata dall'Ingv al largo della costa marchigiana pesarese.

È stata seguita da altri due terremoti di magnitudo 3.1 e 3.4.

Nelle Marche la gente è subito in strada e sono arrivate numerose segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni. In particolare i vigili del fuoco di Ancona segnalano che la clinica privata Villa Igea sta evacuando parzialmente la struttura.

Il sisma è stato avvertito distintamente in quasi tutta l'Italia centro settentrionale. A Bologna e in Romagna la scossa è stata sentita specialmente ai piani alti delle case. Diverse segnalazioni oltre che da Bologna anche da Rimini, Ravenna, Cesena. Il sisma è stato avvertito anche in Umbria e nel Lazio.