Giuseppe Conte invoca la piazza per difendere il reddito di cittadinanza

Il leader del Movimento 5 Stelle invita anche le altre forze di opposizione a unirsi nella "battaglia" per mantenere "la misura più di sinistra degli ultimi 30 anni".

"È disumano tagliare il reddito di cittadinanza". A chi ha "grosse difficoltà di ricollocamento. Il Movimento 5 stelle è pronto a tutto" per impedire il taglio, "anche a scendere in piazza". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, al termine di un convegno in Senato.

"Io spero che tutte le forze politiche che hanno a cuore le persone in difficoltà si uniscano in questa battaglia", ha aggiunto. "Siamo disposti a dare battaglia in tutte le sedi istituzionali e anche nelle piazze" se il governo "andrà avanti" nello "smantellare" il reddito di cittadinanza.

Un beneficio che il leader dei Cinque Stella definisce "la misura più di sinistra degli ultimi 30 anni". E ha rivendicato, Conte, le riforme varate dal suo governo: "Il Movimento è stata la forza politica più innovatrice", ha detto richiamando anche la riduzione del numero dei parlamentari come "una rivoluzione pazzesca e questo Parlamento funzionerà benissimo". AGI