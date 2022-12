È arrivato (davvero) l'inverno

La settimana inizia con clima molto freddo e gelate diffuse soprattutto al Centro-Nord a seguire dell'arrivo di aria artica. Rapido peggioramento meteo in arrivo martedì con precipitazioni che al Centro-Nord potrebbero risultare nevose fino a quote molto basse o al piano sull'Emilia Romagna. Ultimi aggiornamenti dei Centro Meteo Italiano che mostrano ancora maltempo fino al termine della settimana con almeno due passaggi perturbati accompagnati però da un generale rialzo delle temperature.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord: Giornata con tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però un po' di nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nottata addensamenti in aumento sulle zone occidentali con primi fenomeni tra Piemonte e Liguria, nevosi fino a quote prossime alla pianura.

Al Centro: Nuvolosità e schiarite nella giornata odierna sulle regioni del Centro dove avremo però tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Tempo stabile anche in serata poi precipitazioni in arrivo nella notte con neve fino in collina.

Al Sud e sulle isole: Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi su Puglia, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Dalla sera peggioramento in arrivo da ovest con piogge e temporali ad iniziare dalla Sardegna e poi in estensione verso la Campania. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord: Al mattino cieli coperti, con neve fino a quote pianeggianti su Emilia Romagna e Piemonte, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora deboli fenomeni sulle medesime regioni. In serata tempo del tutto stabile ma con ancora molte nubi su tutti i settori.

Al centro: Al mattino deboli precipitazioni su Appennino e settori Adriatici; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in generale miglioramento ma con nuvolosità irregolare in transito. Neve fino a quote medie sui rilievi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo diffuso con piogge sparse su regioni peninsulari e sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo instabile sui medesimi settori; possibili acquazzoni su Puglia e Calabria. In serata residuo maltempo su Puglia e Sardegna. Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al centro-nord, in lieve aumento su Calabria e Isole Maggiori.