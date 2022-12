Nubifragi e neve, nella penisola attesi due giorni di maltempo

AL CENTRO Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio peggiora sui settori tirrenici con fenomeni a carattere temporalesco, piogge sparse altrove. In serata piogge e temporali sparsi; fenomeni in graduale esaurimento nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori; piogge sparse solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con temporali diffusi sulla Sardegna. In serata attesa qualche pioggia tra Campania e isole maggiori: nessun cambiamento anche in nottata. Temperature minime stabili o in aumento su tutta la penisola; massime in generale rialzo, salvo un calo dei valori termici sulla Sardegna.