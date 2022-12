Ancora pioggia ma tregua maltempo nel fine settimana, Natale 'asciutto'

Tempo instabile nelle prossime ore ma condizioni meteo in miglioramento nel week-end. Si prevede un clima mite per le feste natalizie.

Ancora pioggia e maltempo in Italia ma si avvicina una tregua nel fine settimana con la fine dei temporali e un robusto miglioramento delle condizioni meteo. E si profila un Natale ‘asciutto’ e con un clima mite.

Le prossime ore vedranno ancora il tempo instabile a causa del flusso umido sul Mediterraneo centrale. Il weekend porterà un netto miglioramento specie dalla giornata di domenica quando non avremo più precipitazioni di rilievo sulla Penisola.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la settimana pre natalizia un robusto anticiclone sub-tropicale in area Mediterraneo. Questo potrebbe garantire tempo asciutto e clima mite soprattutto in quota anche per il weekend di Natale. Data la distanza temporale però questa resta ancora solo un'ipotesi, anche se al momento comunque la più probabile.

Previsioni meteo per Domenica 18 dicembre

AL NORD

Nebbie e nubi basse per gran parte della giornata su coste pianure del Nord ma con tempo asciutto. Maggiori spazi di sereno invece sui rilievi. Nessuna variazione nel corso della sera.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro con sole prevalente sui settori tirrenici e nuvolosità anche bassa su quelli adriatici. Nessuna variazione nel corso delle ore serali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e schiarite al mattino su regioni Peninsulari e Sicilia ma con tempo asciutto, sole prevalente sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera ancora molte nuvole in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione specie al Centro-Sud.