Tornano le piogge al nord ma le temperature restano 4-6 gradi sopra la media

Al nord: Al mattino nubi basse su coste e Pianure; isolate precipitazioni sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte nuvole sulla Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti; qualche piovasco nella notte tra Liguria ed Emilia Romagna.

Al centro: Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Al sud e sulle isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sulle coste. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in rialzo al nord; massime stazionarie o in diminuzione al nord, senza particolari variazioni altrove.