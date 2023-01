L'anticiclone porta caldo almeno fino all'Epifania

Prosegue anche nel nuovo anno il caldo anomalo, per l'alta pressione di matrice subtropicale che si estende fino al Mediterraneo. Un timido cambiamento è previsto sul finire della prima decade di gennaio.

Il 2023 è iniziato con un caldo anomalo su gran parte del vecchio continente dove nel giorno di Capodanno sono stati battuti diversi record. L'alta pressione di matrice sub-tropicale interessa senza sosta anche il Mediterraneo portando condizioni meteo stabili in Italia, anche se con nebbie e nubi basse anche persistenti. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che non vedono variazioni di rilievo e almeno fino all'Epifania.

Possibile un timido cambiamento solo sul finire della prima decade di gennaio.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord, tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però molte nuvole per gran parte della giornata, anche basse e compatte su coste e pianure. Isolate pioviggini possibili sulla Liguria e dalla sera anche su Piemonte e Lombardia.

Al Centro, tempo stabile sulle regioni Centro ma con foschie e nubi basse soprattutto su coste, pianure e vallate interne. Maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel corso delle ore serali quando avremo ancora tempo asciutto ma con molte nuvole.

Al Sud e sulle Isole, giornata con tempo asciutto al Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori addensamenti, anche bassi e compatti, su Puglia, Molise e Sardegna. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord, molte nubi al mattino con deboli precipitazioni tra Liguria e Lombardia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori; cieli diffusamente coperti anche nel corso della nottata.

Al Centro, al mattino attese pioviggini sulle coste della Toscana, con molte nubi lungo le coste Tirreniche e sull'Umbria; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata ancora isolate precipitazioni sulla riviera Toscana; molte nubi altrove.

Al Sud e sulle Isole, stabilità diffusa al mattino con nubi basse su Campania, Molise e Puglia; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità bassa su Puglia e Basilicata, variabilità asciutta sul resto del meridione. Temperature minime stabili o in aumento; massime in lieve diminuzione su tutta la penisola. AGI