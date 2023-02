Una nuova ondata di freddo è in arrivo per fine mese

Il prossimo weekend sarà ancora con tempo stabile e temperature in linea o di poco superiori alle medie, ma il Centro meteo italiano indica per la parte conclusiva di febbraio un nuova ondata di freddo.

Nessuna particolare variazione in questi giorni sul fronte meteo per l'Italia. L'alta pressione distesa tra Mediterraneo ed Europa centrale continua a portare condizioni di tempo stabile con temperature al di sopra delle medie del periodo. Apice proprio nella giornata odierna perché in realtà, a seguire, è atteso un lento calo verso valori più consoni al periodo. Il prossimo weekend, quindi, sarà ancora con tempo stabile e temperature in linea o di poco superiori alle medie. Ma gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano indicano invece per la parte conclusiva di febbraio un nuova ondata di freddo per l'Italia: al momento però, viene precisato, questa resta un'ipotesi che necessiterà di ulteriori conferme nel corso dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nubi basse su Pianura Padana e Liguria di Levante. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora nebbie, foschie e nubi basse su Pianura Padana e Liguria.

Al Centro

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, con ampi spazi di sereno ed addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana. Tempo del tutto stabile anche in serata, con nubi basse tra Lazio e Toscana e prevalenza di cieli sereni altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni, nuvolosità bassa sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli per lo piu' soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa lungo le coste tirreniche.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord ma con nebbie e nubi basse su coste e pianure, nuvolosita' irregolare altrove ma sempre con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nebbie e nubi basse localmente anche persistenti.

Al Centro

Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali ma con nuvolosita' irregolare sui settori tirrenici, maggiori schiarite lungo il versante Adriatico. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con nubi sparse e schiarite su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con ampie schiarite e qualche addensamento in transito.

Temperature minime stabili o in rialzo, massime in calo specie sulle regioni del Centro-Nord.