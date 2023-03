In arrivo piogge e temporali ma migliora nel week end

Peggioramento meteo alle porte, con piogge e temporali sparsi in transito sull'Italia. Migliora nel weekend ma nuovo maltempo a seguire. Una saccatura proveniente dall'Atlantico raggiungerà nel corso delle prossime ore il Mediterraneo centrale portando piogge e acquazzoni sparsi sull'Italia tra giovedì e venerdì: fenomeni che interesseranno un po' tutta la Penisola, ma che saranno più probabili e intensi sui versanti tirrenici centro-meridionali.

Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana, un promontorio anticiclonico presente sulla Penisola Iberica dovrebbe tentare una parziale espansione verso est: quindi, condizioni meteo in miglioramento su tutta l'Italia ma probabilmente solo temporaneamente. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano infatti per la prossima settimana un altro affondo perturbato nel cuore del Mediterraneo con nuova fase di maltempo.

Previsioni meteo per oggi: AL NORD Al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200-1400 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Liguria e lungo l'arco alpino con neve oltre i 1400-1900 metri, invariato altrove. In serata ancora fenomeni su Liguria e settori alpini con neve a quote medie, asciutto sugli altri settori ma con molte nubi.

AL CENTRO Al mattino piogge tra Lazio e zone interne dell'Abruzzo con neve oltre i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio deboli piogge tra Toscana e Umbria e Lazio, asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni. In serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE Piogge al mattino su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, variabilità asciutta sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con residue piogge sugli stessi settori. In serata tempo asciutto ovunque ma con molte nubi, maggiori schiarite sui settori adriatici. Temperature minime stazionarie o in lieve calo al nord e in rialzo sul resto d'Italia; massime in generale aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani: AL NORD Al mattino molte nuvole con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, più asciutto al nord-ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto con neve oltre i 1600 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo per lo più asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi, fenomeni sparsi sulle Alpi centro-occidentali con neve oltre i 1000-1400 metri.

AL CENTRO Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a 1600 metri, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piogge su Campania, Basilicata e Calabria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, asciutto sulle isole maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sui settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Temperature minime in lieve calo al centro e in aumento sul resto d'Italia, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.