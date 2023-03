Colpo di coda dell'inverno, pioggia da Nord a Sud e temperature in calo

La settimana inizia con condizioni meteo stabili e cielo in larga parte soleggiato sull'Italia grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo centrale, ma le condizioni meteo sono destinate a peggiorare nelle prossime ore per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Domani, infatti, è previsto tempo instabile prima al nord e poi al centro-sud dove non mancheranno piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale specie sui settori tirrenici.

Temperature in calo nei prossimi giorni con neve che potrebbe rifare la sua comparsa sia sulle Alpi che lungo l'Appennino fino a quote medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano nella seconda parte della settimana una nuova espansione dell'alta pressione verso il Mediterraneo con diversi giorni di tempo stabile e soleggiato.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord - Nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto, deboli piogge possibili solo sulla Liguria. Tra la sera e la notte peggiora con piogge e acquazzoni prima al nord-ovest e poi al nord-est, localmente intensi e a carattere di temporale sulla Liguria. Neve oltre i 1400-1800 metri sulle Alpi.

Al Centro - Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata odierna al centro dove avremo tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio. Addensamenti più consistenti dalla sera e prime piogge nella notte sull'alta Toscana.

Al Sud e sulle Isole - Tempo stabile sulle regioni del sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Maggiori addensamenti in transito in serata e nottata ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime stazionarie al nord e in calo al centro-sud, massime in lieve aumento specie sui settori orientali della Penisola.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord - Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Liguria di Levante, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che insistono su Liguria, Trentino e Friuli, variabile altrove. In serata residue precipitazioni su Romagna, Veneto e Friuli; neve dai 1200-1400 metri di quota.

Al Centro - Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione ai restanti settori. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1400-1600 metri in Appennino.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino velature in transito su tutti i settori, qualche apertura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari del versante tirrenico, sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori. Temperature minime in generale rialzo, massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.