Pioggia e calo delle temperature, ma solo fino a domani

L'ultima settimana di marzo inizia con un fronte freddo che attraversa l'Italia: una saccatura depressionaria si muove infatti tra Mediterraneo centrale e Balcani portando condizioni meteo instabili e un generale calo delle temperature. Attese piogge e temporali sulle regioni del centro-sud ma, già da domani, è previsto un generale miglioramento.

Nei prossimi giorni, un campo di alta pressione si espanderà infatti dal basso Atlantico verso il Mediterraneo, riportando non solo tempo asciutto ma anche un rialzo delle temperature fino a valori di qualche grado al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, comunque, mostrano per il primo weekend di aprile un nuovo peggioramento accompagnato da aria più fredda.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Tempo nel complesso stabile sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo qualche pioggia sul Triveneto e deboli nevicate fino a 800 metri sulle Alpi. Nessuna variazione nelle ore serali.

Al Centro Tempo instabile al mattino su Lazio e Abruzzo con piogge e temporali a tratti anche intensi, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio e poi soprattutto dalla sera fenomeni che si concentreranno sulle regioni del versante adriatico, neve fino a 800-900 metri lungo l'Appennino.

Al Sud e sulle Isole Tempo instabile o perturbato sia al mattino che al pomeriggio sui settori peninsulari del Sud, più asciutto con ampie schiarite sulle isole maggiori. Dalla sera ancora fenomeni sulle regioni Peninsulari, specie su Molise, Puglia e Calabria. Neve fino a 1000-1500 metri. Temperature minime e massime in generale rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche innocuo addensamento sull'Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana e Umbria. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari; isolate nevicate sull'Appennino Calabro dai 1300 metri, sereno sulle isole maggiori. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno; cieli poco nuvolosi sulla Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ancora cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.