Mattarella celebra da PizzAut la giornata mondiale per l'autismo

Per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di partecipare all'inagurazione della seconda pizzeria di PizzAut, a Monza, dopo quella di Cassina de' Pecchi del 2021. Al suo arrivo, il capo dello Stato è stato salutato con lunghi applausi e accolto dal fondatore di PizzAut Nico Acampora, insieme a tutto lo staff. Presenti anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vice presidente di Regione Lombardia Marco Alparone, e il vescovo Giovanni Raimondi, che ha benedetto la nuova struttura dove saranno impiegati ragazzi autistici.

Prima di entrare nella nuova pizzeria, uno dei camerieri, Andrea, ha suonato al violino l'Inno alla gioia, che "ha imparato per questa circostanza", ha detto il fondatore di PizzAut. Un omaggio gradito dal presidente che ha applaudito e lo salutato con un "bravo" stringendogli la mano.

La pizza "Articolo 1"

Dopo il taglio del nastro, la firma del contratto a tempo indeterminato di Gabriele e Beatrice, due dei camerieri autistici, e poi la visita della struttura. A seguire il pranzo. Per il presidente i ragazzi hanno preparato gnocco fritto e affettati. Ma soprattutto una pizza speciale con i colori della bandiera, chiamata Articolo 1 per ricordare il fatto che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.

Gli ingredienti di Articolo 1? "La pizza del presidente - rivela Acampora - è fatta tutta con ingredienti provenienti da prodotti che arrivano da terreni sequestrati alla mafia e alla camorra. Tra questi la burrata di bufala, dalla Campania".

Il fondatore di PizzAut, che per il suo impegno ha ricevuto nel 2021 anche l'Ambrogino d'oro, massima onorificenza del Comune di Milano, ha un figlio a cui è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. A Mattarella è stato poi donato il Grembiule rosso di PizzAut, "simbolo di inclusione e cambiamento possibile".

"Presidente, sei uno di noi"

Prima di sedersi a tavola con i ragazzi di PizzAut, il presidente della Repubblica ha visitato le cucine del locale. Acampora ha mostrato al capo dello Stato le particolarità di questo ristorante, come funziona in maniera diversa dagli altri. Una volta in sala, Mattarella è stato accolto da un lungo applauso e si è levato un coro 'Presidente, sei uno di noi'. A tavola è stato servito il vino di Centopassi, l'anima vitivinicola delle cooperative Libera Terra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia. Tutto il menu, salumi, affettati e pizza, arrivano da terreni confiscati. Il ragazzo che ha servito il vino ha chiacchierato brevemente con Mattarella, presentandosi. Sorrisi e stretta di mano.

"Mattarella uno di noi è anche la la frase che si legge sul grembiule regalato dai ragazzi di PizzAut. "'Sono uno di voi' - ha detto Mattarella -: questo per me é un complimento perché io sono uno di voi, grazie".

"Pranzare con il presidente Mattarella è una cosa straordinaria - ha detto Acampora mentre i ragazzi servivano le pizze -. Invidiateci perché stiamo parlando in maniera meravigliosa". Il capo dello Stato ha avuto uno scambio di battute con uno dei ragazzi autistici che lavorano nel locale, Lorenzo, che ha la capacità di dire a che giorno della settimana corrisponda ogni data. E cos al Capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio del 1941, Lorenzo ha spiegato che "era un mercoledì". "Grazie - ha risposto Mattarella - mi hai detto qualcosa che non sapevo. Non sapevo quale fosse il giorno della mia nascita". E poi sono seguite altre date con altre richieste da parte dei presenti, alle quali Lorenzo ha saputo rispondere senza incertezze.

L'incontro con Elio

Mattarella ha incontrato anche il cantante Elio (delle Storie Tese) e suo figlio Dante, con sindrome autistica. C'e' stato uno scambio di battute, durante le quali Elio ha voluto ringraziare Mattarella per la sua presenza: "Presidente, ha fatto una grande cosa ad essere qui oggi".

Notando poi che Dante indossava una felpa dei Pokémon, il Capo dello Stato gli ha detto: "Pikachu è una ottima scelta, Dante". Il ragazzo, tredicenne, ha poi preso il microfono. "Il mio nome è Dante, sono autistico e ne vado fiero - ha detto - finalmente ho un'altra casa qui a Monza e quando diventerò grande voglio lavorare qua, perché questo è il mio unico futuro. Grazia a PizzAut cresco".

Un luogo di normalità

PizzAut è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno"., ha detto Mattarella, al termine del pranzo di inaugurazione. Il Capo dello Stato ha preso la parola per "ringraziare il fondatore Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile invece adesso è la realta'" e per ringraziare i ragazzi per il loro impegno e la pizza "squisita".

"Nico Acampora ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e avete dimostrato di essere bravissimi - ha aggiunto - . Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi e lavorare insieme ed essere solidali".