Temporali sparsi tra Pasqua e Pasquetta, poi migliora

Rapido peggioramento meteo in arrivo con piogge e temporali prima al Nord e poi, entro le prime ore di domani, anche sulle regioni del Centro. Instabilità protagonista per tutto il weekend.

Un fronte perturbato proveniente dall'Atlantico raggiungerà nelle prossime ore il Mediterraneo centrale portando un rapido peggioramento meteo in Italia: piogge e temporali sparsi prima al Nord e poi, entro le prime ore di domani, anche sulle regioni del Centro. Instabilità ancora protagonista per il giorno di Pasqua con possibilità di acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, ed ancora fenomeni a Pasquetta, più probabili al Sud. È lo scenario disegnato dagli esperti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana confermano il ritorno dell'alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo. Attenzione però, perchè "potrebbe comunque essere solo una parentesi seguita da una nuova perturbazione atlantica entro la metà del mese".

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino nuvolosità al Nord-Ovest con fenomeni isolati e neve oltre i 1.200 metri, poco o irregolarmente nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi e neve oltre i 900-1.200 metri. In serata ancora piogge sparse e neve oltre gli 800-1.100 metri, più asciutto al Nord-Ovest.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Toscana, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. Tempo in peggioramento tra la serata e la notte con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 900-1.200 metri, più asciutto sui settori adriatici.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche nube nelle zone interne. In serata condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento al Centro-Nord e sulle isole maggiori, in lieve calo al Sud; massime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con nubi sparse e schiarite. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-Est. Neve oltre i 1.100-1.200 metri sulle Alpi. Ancora fenomeni in serata sul Triveneto.

Al Centro

Giornata all'insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro con piogge e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 900-1.100 metri. Fenomeni in esaurimento dalla serata salvo residue piogge sull'Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Locali piogge al mattino su Campania e Molise, variabilità asciutta sul resto del Sud. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con precipitazioni sparse sui settori peninsulari, più asciutto sulle isole maggiori. Possibili temporali nella notte e neve in calo fino a 1.200 metri. Temperature minime in rialzo, massime in calo al Centro e in aumento altrove.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Romagna. Instabilità in aumento al pomeriggio con locali precipitazioni su Alpi orientali e Appennino settentrionale con neve a quote medie. Sereno o poco nuvoloso altrove. Nubi sparse e schiarite anche in serata con tempo asciutto.

Al Centro

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Centro ma con tempo asciutto, deboli piogge sulle coste di Marche e Abruzzo. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi con neve oltre i 1.200 metri sui rilievi. Graduale miglioramento dalla sera.

Al Sud e sulle Isole

Tempo instabile al mattino al Sud con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi specie su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sui settori peninsulari, più asciutto sulle Isole maggiori. Migliora dalla serata. Temperature minime e massime stazionarie o in generale rialzo su tutta la penisola.