Instabilità e temporali poi migliora, 1 maggio a rischio

Un fronte instabile attraversa la Penisola portando una rapida fase di maltempo all'inizio di questa terza settimana di aprile. Ancora instabilità nel giorno della Festa della Liberazione, domani 25 Aprile, con acquazzoni e temporali sparsi che interesseranno soprattutto il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud con fenomeni in sconfinamento verso le regioni adriatiche.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano confermano però che dopo seguirà una rimonta dell'alta pressione con tempo più stabile e clima più mite almeno fino all'inizio dell'ultimo weekend del mese. A rischio, invece, il 1 maggio: diversi modelli ipotizzano con gli ultimi aggiornamenti

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Al mattino precipitazioni sparse specie su Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Triveneto, su queste ultime anche intense; variabilità asciutta su Piemonte e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residue piogge sulla Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti con piogge sparse, anche a carattere di nubifragio su Toscana, Umbria e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo, tempo in progressivo miglioramento.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni tra Campania e Molise, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge in estensione su Puglia e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata tempo in miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stazionarie o in rialzo al sud. Massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domani 25 aprile:

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e temporali sparsi sui settori di Nord-Est e sulla Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili sulle zone orientali, migliora ovunque entro la sera con nubi sparse e schiarite. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Tempo per lo più asciutto al mattino sulle regioni del Centro ma con nuvolosità irregolare in transito, locali piogge sulla Toscana. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali specie su zone interne e settori adriatici. Ancora temporali in serata sull'Abruzzo, deciso miglioramento altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Nubi sparse e schiarite al mattino al Sud ma con locali piogge solo sulla Campania. Instabilità in aumento nel pomeriggio su zone interne Peninsulari con fenomeni in movimento verso le coste adriatiche, variabilità asciutta altrove. In serata ancora temporali su Molise e Puglia. Temperature minime e massime in calo al Centro-Nord e in locale rialzo al Sud.

Previsioni meteo per mercoledì 26 aprile:

AL NORD

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con sole prevalente al mattino e qualche addensamento in più durante le ore pomeridiane. Locali piogge solo sull'Appennino settentrionale. In serata e nottata tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con residue piogge solo sull'Abruzzo. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con nubi sparse e schiarite, locali piogge solo su Molise e Puglia. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione e massime in rialzo specie al Centro-Nord.