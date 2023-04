Mattarella e Meloni  alla cerimonia all'Altare della Patria

Written by Redazione Politica

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , si è svolta a Piazza Venezia la cerimonia in occasione della ricorrenza del 25 Aprile , Festa della Liberazione. Mattarella ha ricevuto il saluto del picchetto d'onore, con lui il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Giornata di manifestazioni in tutta Italia. Il presidente della Repubblica ha deposto una corona all’altare della Patria. La presidente Consiglio Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera: “Oggi è la festa della libertà.”

