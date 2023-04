Il maltempo incombe sulla scampagnata del 1 maggio

Prossimi giorni con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in rialzo, anche se con valori intorno alle medie del periodo. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che segnalano la presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana che si espande dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale portando condizioni meteo stabili anche in Italia. Da domenica, però, le condizioni peggioreranno. Il ponte del 1 maggio dovrebbe infatti vedere l'arrivo di una saccatura depressionaria dall'Atlantico con maltempo prima al Nord e poi verso le regioni del Centro-Sud. Avvio di maggio che stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli potrebbe dunque essere fresco e instabile.

Previsioni meteo di mercoledì 26 aprile:

Al nord: Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge in Appennino ed addensamenti lungo l'arco alpino, per lo più soleggiato in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi.

Al centro: Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con addensamenti in Appennino e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole: Al mattino isolate piogge sulle coste tra Molise e Puglia, stabile altrove con nuvolosità e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio su zone interne Peninsulari con locali fenomeni, asciutto sugli altri settori con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime stabili o in generale lieve diminuzione, salvo un lieve rialzo sulla Sicilia; massime in lieve rialzo al Nord-Est e regioni centrali del versante tirrenico, in diminuzione sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per giovedì 27 aprile:

Al nord: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con velature in transito su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali.

Al centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutte le regioni. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata, con ancora cieli poco nuvolosi.

Al sud e sulle isole: Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari; maggiore nuvolosità attesa sulla Sardegna, ma senza fenomeni associati. Anche in serata il tempo risulterà asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in rialzo al centro- nord, in calo al sud. Massime in generale aumento.