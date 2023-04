Guaidó assicura di non chiedere asilo politico negli USA

Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó ha assicurato di non chiedere asilo politico negli Stati Uniti e di non escludere la possibilità di candidarsi alle primarie presidenziali del prossimo ottobre nel suo Paese.

Guaidó ha parlato telefonicamente con l'Associated Press da Miami, dove è arrivato con un volo commerciale partito da Bogotà lunedì scorso, poche ore dopo aver attraversato il confine dal Venezuela per incontrare diplomatici e altri partecipanti a una conferenza internazionale incentrata sulla crisi politica in Venezuela.

"Avrò riunioni di lavoro e ovviamente anche il tempo per valutare, tra l'altro, la situazione della sicurezza", ha dichiarato. "Non chiedo asilo politico in questo momento".

Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che le autorità colombiane hanno indicato che era soggetto a un processo amministrativo per aver attraversato il confine senza che il suo passaporto fosse timbrato all'arrivo nel Paese. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha insistito sul fatto che Guaidó non è stato deportato e che si è recato negli Stati Uniti con l'autorizzazione di quel paese.

Guaidó ha detto all'AP che il governo degli Stati Uniti è intervenuto quando è stato minacciato di espulsione dopo aver attraversato il confine e intendeva prendere un volo da Cúcuta a Bogotá.

"Fondamentalmente, c'era la minaccia che questo potesse essere motivo di espulsione", ha detto. “È stato per telefono (con) funzionari diplomatici. È stato grazie alla mediazione degli Stati Uniti che, nel mio caso, sento di non essere stato deportato".

Ha notato che un funzionario del governo degli Stati Uniti gli ha dato un biglietto per volare a Miami dopo che gli agenti dell'immigrazione colombiana lo hanno scortato all'aeroporto di Bogotà. La moglie e le due figlie sono ancora in Venezuela, una situazione che lo preoccupa molto. Ha aggiunto che sta valutando "tutte le opzioni" per quanto riguarda il suo futuro.

Le primarie “rimangono l'obiettivo”

Guaidó è diventato una delle figure più riconoscibili dell'opposizione venezuelana dopo che diversi paesi hanno definito fraudolenta la rielezione del presidente Nicolás Maduro nel 2018. Guaidó, nella sua posizione di presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, si è dichiarato presidente ad interim nel 2018 con il sostegno di dozzine di nazioni, inclusi gli Stati Uniti, e guidò un governo parallelo.

Ma da allora la sua popolarità è diminuita e lo scorso gennaio i parlamentari dell'opposizione hanno votato per rimuoverlo dall'incarico e assegnargli invece una commissione a capo del governo.

Di recente, Guaidó ha condotto una campagna in vista delle primarie previste per ottobre, in cui l'opposizione intende scegliere un unico candidato per affrontare Maduro alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Martedì ha dichiarato che le primarie "rimangono un obiettivo molto importante a breve termine".

“In questo momento ho questa situazione di persecuzione, e escludere qualsiasi cosa in questo momento sarebbe semplicemente accettare le condizioni di una dittatura”, ha commentato, riferendosi alla sua partecipazione alle primarie. "Al contrario, stiamo lottando per condizioni per tutti".

Guaidó aveva recentemente denunciato un aumento delle minacce contro di lui in Venezuela. Fino a prima di lunedì non lasciava il Paese dal 2020.

Il governo Maduro ha aperto una trentina di procedimenti legali contro Guaidó da quando si è proclamato presidente ad interim. I presunti reati vanno dall'usurpazione d'ufficio, alla corruzione, al riciclaggio di denaro e all'incitamento pubblico a disobbedire alla legge, alla cospirazione con governi stranieri e al terrorismo.

"Petro aggiusta la posizione"

La conferenza internazionale di martedì organizzata da Petro aveva lo scopo di rafforzare il dialogo ufficiale tra il governo Maduro ei suoi avversari. Alla fine dello scorso anno, le trattative formali tra le due parti, condotte in Messico con la mediazione di diplomatici norvegesi, si sono arenate.

Il ministro degli Esteri colombiano Álvaro Leyva ha dichiarato lunedì che Guaidó non è stato invitato alla conferenza, alla quale hanno partecipato rappresentanti degli Stati Uniti, nonché di paesi dell'America Latina e dell'Europa. Guaidó ha affermato di aver pianificato incontri con i delegati nell'ambito dell'evento.

Petro e Maduro hanno detto che cercheranno di porre fine alle sanzioni economiche che gli Stati Uniti hanno imposto al Venezuela. Al termine della conferenza di cinque ore, alla quale non hanno partecipato rappresentanti di Maduro o dei suoi avversari, Leyva ha letto una breve dichiarazione in cui afferma che i partecipanti concordano sulla necessità che il governo venezuelano e i partiti di opposizione fissino un calendario elettorale che garantisce condizioni gratuite ed eque per tutti i soggetti coinvolti.

Leyva ha anche affermato che i partecipanti hanno raggiunto un consenso sulla revoca delle sanzioni a condizione che vi siano progressi nei negoziati.

La complessa crisi sociale, politica ed economica del Venezuela ha portato alla migrazione di oltre 7 milioni di persone, la maggior parte delle quali verso altri paesi dell'America Latina e dei Caraibi. La maggior parte - più di 2 milioni - vive in Colombia, che sotto il governo del predecessore di Petro, Iván Duque, ha offerto a molti di loro vari vantaggi, inclusi permessi di soggiorno per 10 anni.

Duque è stato uno dei critici più feroci di Maduro e non ha mantenuto relazioni diplomatiche con il governo venezuelano. Ma Petro, il primo presidente di sinistra della Colombia, ha ristabilito le relazioni diplomatiche e commerciali con il Venezuela dopo il suo insediamento lo scorso agosto, e ha incontrato Maduro di persona quattro volte.

Guaidó, che ha continuamente criticato le politiche di Petro nei confronti di Maduro, ha affermato che la minaccia di espulsione di lunedì è stata semplicemente una mossa politica contro di lui.

“Un venezuelano che attraversa il confine in cerca di cibo, cibo, riparo, protezione da una dittatura non è affatto una novità”, ha commentato. “Quindi credo che questo stabilisca indubbiamente una posizione da parte del presidente Petro e del suo governo… Se il presidente vuole essere l'interlocutore del dittatore, allora quello sarà il suo ruolo. Ma bisogna capire che poi non è un partito neutrale, ma ha delle posizioni consolidate”.

Da quel momento, Guaidó ha detto che continuerà a "lottare per far valere il nostro voto".