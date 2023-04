Tutti in viaggio il primo maggio, ecco dove andranno gli italiani

In otto milioni lasceranno le città. Meta preferita il mare. Spenderanno in media 350 euro a persona per concedersi uno o due pernottamenti.

Saranno 8 milioni, a cui si potrebbero aggiungere 3,1 milioni di indecisi, soprattutto per il meteo ancora instabile, gli italiani che approfitteranno della festa del primo maggio, che cade di lunedì, per un weekend lungo, se non addirittura per una vacanza di qualche giorno: 3 intervistati su 4 hanno, infatti, programmato solo una breve pausa, con 1 o 2 pernottamenti al massimo a destinazione, ma c'è anche un 4% che si concederà una settimana piena, con non meno di 5 notti passate fuori casa.

Sono i risultati dell'Osservatorio sul Turismo di Confcommercio realizzato da SWG. Il raggio degli spostamenti è comunque piuttosto limitato, come di consueto per questa festività: 1 vacanziere su 2 resterà nelle immediate vicinanze del luogo di residenza, o comunque nella propria regione. La restante metà si muoverà invece fuori regione, ma sempre in Italia, o all'estero, scelta dichiarata dal 9% del campione intervistato.

È di 350 euro a persona, tutto compreso, il budget messo mediamente a disposizione, per raggiungere una località di mare - la scelta più gettonata in 3 casi su 10 - o una città d'arte o un borgo. Privilegiate nella scelta, tra le mete domestiche, quelle della Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Campania e Puglia, mentre Francia e Spagna attraggono di più chi va oltralpe, seguite dal Portogallo.