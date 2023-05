Un Primo Maggio all'insegna del maltempo

Written by Redazione Ambiente

In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole con schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione.

Al pomeriggio insiste il maltempo con fenomeni anche intensi e in estensione anche alla Sicilia.

Al pomeriggio insiste il maltempo con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge sparse, migliora sulla Toscana.

Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e temporali diffusi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse su tutte le regioni.

Allerta in 11 regioni. Piove da Nord a Sud, con acquazzoni diffusi e qualche fenomeno di minore intensità lungo tutto lo Stivale. Le temperature, però, si mantengono su livelli primaverili.

