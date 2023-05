Il Collegio Bolivar e Garibaldi di Caracas ha ottenuto un importante premio al Concorso Uno Nessuno Centomila, ad Agrigento, Sicilia.

Cordiali saluti, dal COMITES Caracas, vogliamo condividere una notizia eccellente che ci riempie di orgoglio come comunità. Il Collegio Bolivar e Garibaldi ha ottenuto un importante premio al Concorso Uno Nessuno Centomila, ad Agrigento, Sicilia.

Questo risultato è stato possibile grazie all'impegno, alla dedizione e al talento degli studenti, del team dirigente e accademico della scuola, che hanno lasciato alto il valore e la qualità dell'istruzione venezuelana. Questo è certamente una dimostrazione del potenziale e della capacità dei nostri connazionali di distinguersi in diversi settori, sia all'interno che all'esterno dei nostri confini.

Al COMITES Caracas ci sentiamo profondamente identificati con il successo del Collegio Bolivar e Garibaldi, e per questo vogliamo congratularci con il Prof Claudio Roberto Milazzo Scopazzo e con tutti i partecipanti per il loro eccellente lavoro. È un esempio che, con impegno e lavoro di squadra, possiamo raggiungere i nostri obiettivi e raggiungere il successo in qualsiasi sfida ci si presenta.

Per questo ci uniamo a questa celebrazione e porgiamo le nostre più sentite congratulazioni a tutti coloro che sono coinvolti in questo importante risultato.

La nostra gioventù va avanti e voi ne siete il miglior esempio!

Carlos Villino Presidente Comites di Caracas