Allerta maltempo. A rischio 14 regioni

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, allerta rossa e allerta arancione su buona parte dell’Emilia-Romagna . È stata inoltre valutata allerta gialla su parte dell’Emilia - Romagna , su Lazio , Umbria , Campania , Basilicata , Molise , Calabria , Puglia , Abruzzo , Marche , parte di Sicilia , Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano .

L’avviso prevede, da ieri, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia , in estensione a Veneto , Emilia - Romagna e Provincia Autonoma di Trento . Dal primo mattino di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche , Umbria , Lazio , Abruzzo , specie settori occidentali, in estensione a Molise , specie settori occidentali, Campania , Basilicata , specie settori tirrenici, e Calabria , specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Bollino rosso in Emilia Romagna. Quali saranno le aree più colpite secondo la Protezione civile.

