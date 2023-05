Maduro ha riconosciuto seri problemi con la distribuzione del gas in Venezuela

"Lo stato più colpito dalla mancanza di servizio, Yaracuy", ha detto il presidente in un atto questo venerdì

Il Venezuela deve affrontare seri problemi nella fornitura di gas. Lo ha affermato questo venerdì Nicolás Maduro, che ha ordinato al ministro del Petrolio e presidente della compagnia petrolifera statale PDVSA, Rafael Tellechea, di risolvere, nei prossimi tre mesi, i fallimenti di questo servizio, che interessano principalmente sette dei 23 stati dal paese.

“Abbiamo ancora seri problemi (con la questione del gas). Lo Stato più colpito dalla mancanza di servizio, Yaracuy", ha detto il presidente in un atto in occasione del primo anniversario di un programma nato per rispondere alle lamentele della popolazione, trasmesso dal canale statale Vtv.

Maduro parla degli stati che hanno più fallimenti di gas

Oltre a Yaracuy, nell'ovest del Paese, anche gli stati di Táchira, Carabobo, Barinas, Aragua, Bolívar e Trujillo soffrono di problemi di fornitura di gas. Questo secondo un rapporto letto dal presidente, che ha notato che sono registrati 15 comuni "fortemente colpiti".

Di fronte a questa situazione, ha esortato il ministro del Petrolio a cercare, insieme alle squadre nelle aree di produzione e distribuzione del gas, una soluzione a questo problema, un compito a cui ha chiesto di dare "alta priorità".

“Vi do tre mesi per affrontare questa situazione critica in questi stati e dare una risposta positiva al popolo venezuelano. Hanno tre mesi e 90 giorni", ha detto Maduro.

Venezuela, un paese con grandi riserve di gas

Nel Paese sono continuate le proteste per i disservizi nei servizi pubblici, alcune delle quali legate ai tempi di attesa per la consegna delle bombole e alla disuguale distribuzione delle bombole domestiche di gas. Lo afferma l'Osservatorio sui conflitti sociali (Ovcs), che ha documentato 26 manifestazioni nei primi quattro mesi dell'anno per questi problemi.

Di recente, Maduro ha assicurato che il Venezuela ha certificato l'ottava riserva di gas al mondo e che, inoltre, oggi potrebbe certificarne la terza o la quarta.

Mercoledì scorso ha ribadito l'invito agli imprenditori energetici internazionali a investire nel Paese per fornire gas a tutta l'Europa.

All'inizio di questo mese, il governo venezuelano ha firmato un permesso per l'esportazione di liquidi di gas naturale da Cardón IV, una joint venture tra la spagnola Repsol e l'italiana Eni. EFE