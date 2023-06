Temporali al pomeriggio, ma il fine settimana sarà con il sole

L'instabilità torna protagonista nella settimana centrale di giugno, grazie all'approdo di una saccatura depressionaria sul bacino Mediterraneo. Il suo moto favorirà la formazione di temporali pomeridiani nelle prossime 48 ore con fenomeni anche intensi. Regioni del Centro-Nord che saranno protagoniste in questa prima fase, mentre tra mercoledì e giovedì i fenomeni andranno a spostarsi verso sud.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano vedono una situazione meteo in miglioramento da venerdì per il progressivo avvicinarsi di un promontorio d'alta pressione di matrice sub-tropicale. L'instabilità dovrebbe far spazio a un aumento delle temperature, con la prima vera ondata di caldo per il mese di giugno.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord - Al mattino molte nuvole con tempo instabile al Nord-Ovest dove non mancheranno temporali anche intensi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni specie su Alpi e settori di Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. In serata ancora precipitazioni sulle regioni occidentali, variabilità asciutta altrove.

Al Centro - Al mattino tempo instabile sulle regioni tirreniche con possibilità di piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento specie sulle zone interne dove non mancheranno acquazzoni o temporali anche di forte intensità. In serata ancora precipitazioni soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni Peninsulari, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite. Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in diminuzione al centro-nord, stabili o in lieve aumento al sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord - Al mattino piogge sparse tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità termoconvettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto lungo la Pianura Padana. In serata ancora piogge e acquazzoni sui settori alpini e in movimento verso la Pianura Padana.

Al Centro - Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto tra Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni diffusi e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata ancora precipitazioni sparse specie su Lazio, Marche e Abruzzo, con possibili temporali nella notte sulle coste adriatiche.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con cieli parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alle regioni peninsulari con temporali in Appennino. In serata e in nottata instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con acquazzoni e temporali diffusi, migliora sulle Isole. Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in diminuzione al centro-nord, stabili o in lieve aumento al sud.

Temporali nel Viterbese, la sindaca: "Massima cautela"

Maltempo nel Viterbese, dove i fenomeni temporaleschi proseguiranno fino alle prime ore di giovedì 15 giugno. Lo segnala alla popolazione la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, a seguito dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione civile. "Come si è avuto modo di constatare, l'attuale periodo è caratterizzato da una significativa instabilità meteorologica - si legge nel documento - che si manifesta con precipitazioni particolarmente intense, di tipo puntuale e localizzato, determinando fenomeni di allagamenti e smottamenti. I modelli previsionali indicano il permanere di tale instabilità fino alle prime ore della giornata di giovedì".

"Il clima sta cambiando inequivocabilmente - sottolinea la sindaca Frontini - invito i cittadini a usare cautela per l'allerta meteo. Massima cautela e attenzione quindi, e mettersi in auto solo se strettamente necessario. È stato aperto il centro operativo comunale, in campo tutto il personale comunale, di Viterbo Ambiente, della Polizia locale, della protezione civile per supportare la popolazione. Operative le spazzatrici per garantire la pulizia delle caditoie a rischio allagamento e rimuovere i residui che potrebbero causare l'ostruzione delle stesse".

Allerta gialla in 9 regioni

Giornata di maltempo su diverse aree dell'Italia a causa di un ciclone arrivato dalla Repubblica Ceca che porta temporali e acquazzoni al Nord-Ovest in estensione al Centro. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria.

Questo il dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-B

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Frana in Valsesia, sassi e fango invadono strada

La pioggia abbondante delle ultime ore ha provocato una frana sulla strada provinciale che collega Borgosesia e Valduggia in provincia di Vercelli. La gran massa di sassi, terra e vegetazione ha bloccato la circolazione. La località valsesiana risulta raggiungibile solo dal novarese: le forze dell'ordine sono impegnate a deviare il traffico nella zona, dove si trovano diverse importanti aziende del settore tessile. Sul posto i vigili del fuoco. I tecnici della provincia di Vercelli stanno organizzando la rimozione della frana.

Danni a Roma sud, oltre 100 interventi vigili fuoco

Sono oltre 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Roma, dal tardo pomeriggio di lunedì fino a notte, per del maltempo che ha interessato la periferia sud-est della Capitale e la zona dei Castelli Romani, dove un violento nubifragio si è abbattuto dalle ore 19 circa. Danni d'acqua, allagamenti e alberi pericolanti sono gli interventi rilevanti che hanno impegnato le squadre dei pompieri fino alle prime ore del mattino.

Coldiretti, 5 bombe d'acqua in un solo giorno

In Italia si sono abbattute in un solo giorno ben 5 bombe d'acqua che hanno investito città e campagne con allagamenti, frane e danni. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) in riferimento all'ondata di maltempo lungo la Penisola con allerta 'gialla' in nove regioni.

"Il maltempo si abbatte a macchia di leopardo dalla Capitale lungo l'interna Penisola con tempeste improvvise. Siamo di fronte - sottolinea Coldiretti - a una evidente tendenza alla tropicalizzazione del clima con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si abbatte su un territorio fragile. Con il clima anomalo sale il conto dei danni alle coltivazioni agricole in una primavera segnata dal moltiplicarsi di eventi estremi con forti precipitazioni dopo un lungo periodo di siccità".