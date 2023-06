Le ultime piogge prima del caldo africano

AL SUD E SULLE ISOLE. Al mattino piogge e temporali diffusi sulle regioni peninsulari, qualche pioggia anche sulla Sicilia, asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio persiste il maltempo sui medesimi settori, con instabilita' diffusa in Sicilia. In serata precipitazioni in esaurimento, ancora presenti su Molise Puglia, Basilicata e Calabria. Ampie schiarite attese sulle isole maggiori. Temperature minime in calo al nord e sulle regioni maggiori, stabili o in rialzo altrove, massime in aumento al centro-nord e sulle isole, in calo al sud.